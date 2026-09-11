Cote d'Ivoire: De la réforme à la puissance industrielle - La Chine raconte les clés de son développement

La deuxième journée a offert aux participants un aperçu de l'importance accordée à la recherche et à l'innovation.

L'agriculture, le commerce, l'industrie manufacturière et la démographie étaient au coeur des échanges, le 9 septembre, à Beijing, en Chine. C'était lors de la deuxième journée de formation consacrée à l'amélioration des compétences en communication omnimédia des jeunes professionnels des médias de Côte d'Ivoire.

Les participants ont notamment suivi une conférence animée par Wang Hongyi, directeur du département de recherche sur l'information de l'Institut d'études sur l'Asie de l'Ouest et de l'Afrique de l'académie chinoise des sciences sociales de Beijing.

Placée sous le thème : «Signification mondiale de l'expérience chinoise de développement et analyse des narrations médiatiques internationales», la rencontre a permis aux journalistes ivoiriens de mieux comprendre les ressorts du développement économique et social de la Chine ainsi que la manière dont le pays souhaite présenter son expérience au reste du monde.

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Ce voyage d'immersion, organisé par le centre d'études internationales et de formation du groupe de communication internationale de Chine, vise, entre autres, à renforcer les liens d'amitié et de coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire.

Une croissance économique soutenue

Pour Wang Hongyi, depuis la mise en oeuvre de la politique de réforme et d'ouverture, la Chine a enregistré des avancées considérables dans ses activités économiques. Entre 1978 et 2025, la croissance du Produit intérieur brut (Pib) s'est maintenue à un niveau supérieur à 8%. Le Pib par habitant s'est, quant à lui, établi à 13 953 dollars en 2025.

Selon la classification pour l'année 2025 de la Banque mondiale, « il est supérieur à la moyenne mondiale du seuil de la catégorie des pays à revenus élevés qui est de 13 935 dollars ».

Wang Hongyi a mis en avant les performances de l'industrie manufacturière. La valeur ajoutée de l'industrie manufacturière de haute technologie a progressé de 2,7%, tandis que la production de robots a également enregistré une hausse. Dans le domaine du commerce électronique, le volume des transactions s'est établi à 468 273 milliards de yuans, soit une progression de 9,4% par rapport à l'année précédente.

L'agriculture, l'industrie et la protection sociale au coeur du développement

L'agriculture occupe une place importante dans l'économie chinoise. Wang Hongyi a indiqué que la production céréalière s'est élevée à 695,41 millions de tonnes. Sur le plan industriel, la Chine compte 39 catégories industrielles, 191 catégories intermédiaires et 525 sous-catégories, selon les données présentées au cours de la conférence.

Cette diversité industrielle fait du pays le seul pays au monde à disposer de l'ensemble des catégories industrielles répertoriées dans la classification industrielle des Nations unies.