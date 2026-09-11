Sénégal: Malick Mbaye et Pape Momar Ngom, les nouveaux directeurs généraux des douanes et de l'ASER

11 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'inspecteur principal des douanes de classe exceptionnelle Malick Mbaye et l'ingénieur de conception en génie électromécanique Pape Momar Ngom ont été respectivement nommés directeurs généraux des douanes et de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (ASER), a-t-on appris du ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, Bacary Sarr.

M. Mbaye, qui remplace Babacar Mbaye, exerçait précédemment les fonctions de coordonnateur de la direction générale des douanes.

L'inspecteur principal des douanes Ousmane Kane, ex-directeur des opérations douanières, est le nouveau coordonnateur de la direction générale des douanes, selon les dizaines de mesures individuelles annoncées par le ministre Bacary Sarr, porte-parole du gouvernement également.

À l'ASER, Pape Momar Ngom succède à Jean Michel Sène.

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Il hérite d'une agence éclaboussée par un présumé détournement de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA destinés à l'électrification de centaines de villages.

Le parquet financier de la justice sénégalaise a ouvert une information judiciaire sur cette affaire.

Assane Kassé, un juriste d'affaires, a été nommé directeur général de la SOGEPA, la Société de gestion et d'exploitation du patrimoine bâti de l'État, en remplacement d'Elimane Pouye.

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