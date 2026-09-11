Sénégal: Serigne Guèye Diop annonce plusieurs mesures visant à réduire la cherté de la vie

11 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le gouvernement a décidé de "bloquer" les prix du loyer, d'autoriser provisoirement les importations de certaines denrées alimentaires et de créer un "observatoire permanent de la vie chère", a-t-on appris, jeudi, à Dakar, du ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop.

Ces mesures ont été prises lors d'une réunion visant à "identifier des solutions durables en faveur de la stabilisation des prix".

Les ministères chargés des Pêches, de la Communication et de l'Économie, la présidence de la République et la Primature étaient représentés à cette rencontre.

Les participants se sont mis d'accord sur "un gel temporaire" des prix du loyer, qui feront l'objet d'un arrêté ministériel à publier dans les prochains jours, selon M. Diop.

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Il a été décidé aussi de "bloquer [...] les prix des baux et de stopper la spéculation immobilière", a dit le ministre de l'Industrie et du Commerce lors d'un point de presse tenu à la fin de la rencontre.

Selon lui, pour pallier la pénurie saisonnière de carottes, de choux et d'autres produits maraîchers, le gouvernement va autoriser des importations temporaires de ces mêmes denrées alimentaires.

"Un véritable arsenal juridique de régulation" est prévu, à l'aide de décrets et d'arrêtés, pour "réviser le calcul des surfaces corrigées" et réduire les prix du loyer, a ajouté Serigne Guèye Diop.

Il annonce, par ailleurs, "la création d'un observatoire permanent de la vie chère".

"Le consommateur a besoin d'une protection", a ajouté le ministre de l'Industrie et du Commerce, assurant que l'État ne laissera les citoyens à eux-mêmes.

La réunion portait sur les produits agricoles, la pêche, la viande et le loyer.

Les ministres de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Cheikhou Oumar Ba, des Pêches et de l'Économie maritime, Amy Mara Dièye, y ont participé.

"Le constat [...] est que la hausse des prix des produits tirés de l'agriculture et de la pêche reste trop dépendantes de la saisonnalité. Les prix de la viande augmentent à cause de l'insécurité au Mali", a bservé M. Diop, soulignant que ce pays est "le principal fournisseur" de viande pour le Sénégal.

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