Sénégal: Une campagne de circoncision gratuite initiée à Keur Samba Yacine

11 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Trente enfants ont été circoncis, jeudi, dans le cadre d'une campagne gratuite organisée par le comité de gestion du poste de santé de Keur Samba Yacine dans le département de Tivaouane, a constaté l'APS.

Cette initiative est "un geste de solidarité" à l'endroit de certains ménages de ce village de Notto Gouye Diama, selon les initiateurs.

Elle contribue à alléger la charge financière que représente la circoncision des enfants, ont expliqué les responsables du comité de gestion du poste de santé de Keur Samba Yacine.

L'opération qui a démarré jeudi à 6 heures 30 du matin, se poursuit jusqu'à vendredi, pour espérer circoncire un plus grand nombre d'enfants.

Lire l'article original sur APS.

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