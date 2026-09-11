Sénégal: Des associations s'unissent pour faire de Diarrère 'une commune plus verte'

11 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diarrère — Le mouvement Mbokator et l'Association des frères unis de Diarrère (AFUD) ont organisé jeudi une journée de reboisement communautaire en vue de faire de la localité de Diarrère dans la région de Fatick (centre), une "commune plus verte".

En partenariat avec l'ONG Nébéday, les deux structures ont initié une journée de reboisement en distribuant plus de 300 plants aux populations de Diarrère dans le cadre de cette opération communautaire menée au niveau du lycée, à l'école élémentaire, au poste de santé, à la mosquée ainsi qu'au niveau d'autres structures locales.

Le président de l'AFUD, Pape Malick Dionne, a rappelé l'importance de cette initiative pour la communauté avec cette activité d'investissement humain, "qui a mobilisé la population de la commune de Diarrère".

Membre du mouvement Mbokator, Gilbert Ndong a insisté sur l'importance des arbres et de la protection de l'environnement. Il a appelé à l'unité des différents intervenants, estimant qu'il faut "s'unir, travailler ensemble et rester soudés pour construire un avenir meilleur".

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Les deux associations ont également invité les populations à "préserver les arbres plantés, à les respecter et surtout à assurer leur suivi afin que cette action porte ses fruits".

Les représentants de l'ONG Nébéday ont sensibilisé sur l'importance de la protection de l'environnement et la nécessité de préserver les ressources naturelles.

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