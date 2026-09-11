Sénégal: Le village de Sorom réceptionne son nouveau poste de santé

Diagane Barka — Le maire de la commune de Diagane Barka, Mabousso Diallo, a procédé, jeudi, à l'inauguration du nouveau poste de santé du village de Sorom, une localité de cette collectivité territoriale du département de Foundiougne, dans la région de Fatick (centre-ouest), a constaté l'APS.

D'un coût global de 50 millions de francs CFA, cette nouvelle structure sanitaire dispose d'un bâtiment avec ses équipements, de 25 lits, des matelas, des draps et d'un logement pour l'infirmier chef de poste (ICP) et pour la sage-femme.

"Nous allons oeuvrer pour doter le poste de santé de médicaments essentiels, en quantité et en qualité, du matériel médical moderne pour les consultations et les urgences, d'une ambulance pour faciliter les évacuations sanitaires, d'une maternité fonctionnelle afin de contribuer à sécuriser les grossesses et les accouchements ainsi que d'un personnel qualifié et motivé, capable d'assurer des soins de qualité", a promis M. Diallo.

Il s'exprimait lors de la cérémonie d'inauguration du poste de santé de Sorom en présence des autorités administratives, territoriales et sanitaires, des notabilités coutumières et religieuses ainsi que les populations des différents villages de la commune.

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"Notre objectif est simple et clair : rapprocher les soins des populations, améliorer leur qualité et garantir un accès équitable aux services de santé. Nous voulons particulièrement que les personnes les plus vulnérables puissent bénéficier d'une prise en charge digne et adaptée", a assuré le maire de Diagane Barka.

Les habitants de Sorom, le plus gros village de la commune, se rendaient jusque dans la commune de Djossong ou chef-lieu communal Diagane Barka pour se faire soigner, parcourant entre 5 et 7 kilomètres, a fait observer M. Diallo.

"Ce poste de santé baptisé feu El Hadji Tidiane Dieng, va polariser, au moins, sept villages que sont Sorom, Kergonne, Denguel, Ndiaye-Ndiaye, Keur Mbaye, Keur Baka et Keur Bakary, soit une population estimée entre 6 000 et 7 000 habitants, a précisé le maire de la commune Diagane Barka.

Il a annoncé le vote d'une enveloppe de 2, 5 millions de francs CFA dans le budget municipal pour l'achat de médicaments dédiés au poste de santé de Sorom.

'En plus de la maternité à construire, on prévoit d'acheter une ambulance. A Keur Samba Diadji aussi, il est prévu la construction d'un poste de santé", a encore promis l'élu territorial.

Pour l'ICP, Amy Mbow Lô, qui a été installée le même jour, "ce joyau est le fruit de la détermination de toute la communauté", promettant d'en faire une "maison de santé ouverte où l'accueil sera chaleureux, avec des soins de qualité dans le respect de la dignité humaine".

Selon le médecin-chef du district sanitaire de Passy dont dépend ce poste de santé, Dr Mbaye Thioye, l'ambition des pouvoirs publics, est renforcer la carte sanitaire du pays.

Le président du Conseil départemental de Foundiougne, Moustapha Mbaye, qui a invité les populations à s'approprier du poste de santé, a insisté sur la nécessité d'assurer l'entretien de l'infrastructure pour qu'elle soit durable.

Quant à l'adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Djilor, Mamadou Guène, a rappelé que "la santé est une priorité et un socle de tout développement".

Le maire de la commune de Diagane Barka, a, par ailleurs, annoncé que sa commune "est en passe d'atteindre l'électrification universelle".

"Diagane Barka est une commune constituée de 23 villages et de 3 hameaux. A notre arrivée à la tête de la municipalité, seuls 10 villages étaient électrifiés, actuellement, on est presque à un taux de 100 % d'électrification", a fait valoir Mabousso Diallo.