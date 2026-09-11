Afrique de l'Ouest: Un officiel souligne l'importance de la communication sur les actions d'ONU Femmes en Casamance

11 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ziguinchor — Le directeur pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre d'ONU Femmes, Maxime Houinato, a souligné, jeudi, l'importance de la communication dans les actions que mène cette institution onusienne dans la région de la Casamance (sud) pour que les autres régions du Sénégal et des pays frontaliers puissent aussi en bénéficier.

"Le troisième aspect de notre séjour que je considère comme une satisfaction, c'est le volet communication. Lorsque des résultats sont atteints dans des contextes difficiles, il est important que l'équipe puisse communiquer de façon à ce que d'autres régions puissent bénéficier de l'expérience que nous avons ici, en Casamance", a dit M. Houinato.

Il intervenait lors d'une visite au centre d'accueil Kullimaaroo, qui a reçu du matériel d'ONU Femmes pour la cuisine, l'entretien, l'hygiène et la sécurité.

En plus des autres régions du Sénégal, il a fait savoir que la communication peut aussi servir à d'autres localités situées dans des pays frontaliers à la région naturelle de la Casamance, dont la Gambie et la Guinée-Bissau.

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"Ce sont des communautés proches de celles qui vivent en Casamance. Il faut qu'il y ait un échange de façon à ce que le savoir-faire des populations en Casamance puisse être partagé", a plaidé Maxime Houinato.

Le directeur pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre d'ONU Femmes a signalé que cela a été discuté avec les acteurs pour que cela puisse se faire.

Lors de son séjour dans la ville de Ziguinchor, la délégation d'ONU Femmes a tenu plusieurs activités. Elle a ainsi rencontré la Plateforme des femmes pour la paix en Casamance, procédé au lancement de l'alliance des leaders religieux en faveur de la lutte contre les Violences basées sur le genre (VBG).

En partenariat avec l'ONG Dimbaya Kangalen, les responsables d'ONU Femmes ont visité un champ d'arachide à Darou Salam, dans la commune de Nyassia, avant de remettre sur place du matériel informatique aux femmes bénéficiaires du programmes PAF/AgriFeD.

Le séjour de la mission onusienne, qui a démarré lundi, a pris fin jeudi avec une visite au centre d'accueil Kullimaaroo de Ziguinchor.

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