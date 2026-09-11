Afrique: UFOA-A /U17 - Le Sénégal et la Gambie qualifiés pour les demi-finales

Dakar — Les équipes nationales des moins de 17 ans du Sénégal et de la Gambie ont validé, jeudi, au stade Lat Dior de Thiès, leurs qualifications pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations de la zone A de l'Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA/A), en obtenant leur deuxième succès d'affilée.

Les Lionceaux ont signé leur deuxième succès en autant de sorties, en battant largement (5-0) les jeunes Sierra-léonais.

Souleymane Commissaire Faye (15ème mn), Cheikh Oumar Sy (31ème mn, 37ème mn), Amadou Assane Seck (59ème mn), Serigne Alioune Diop (82ème mn) ont marqué les buts des Lionceaux.

Auteur d'un deuxième doublé en deux sorties, Cheikh Oumar Sy est en tête du classement des meilleurs buteurs avec quatre réalisations. Il a été désigné homme du match.

En lever de rideau, les Baby scorpions de la Gambie se sont imposés (3-1) devant la Mauritanie.

Avec deux victoires en autant de sorties, les Lionceaux et les Baby scorpions ont validé leurs tickets pour les demi-finales.

Les deux équipes vont se retrouver dimanche pour disputer la première place de la poule A, lors de la troisième journée.