Congo-Kinshasa: Horizon 2026-2028 - Marc Ekila lance le programme « Génération Équitable » pour une formation gratuite de 6.000 jeunes

Ce mardi 8 septembre 2026, dans l'espace Silikin Village à la Gombe, le Ministre d'État, Ministre de la Formation Professionnelle, Me. Marc Ekila Likombo, a procédé au lancement officiel du programme « Génération Équitable », dans sa 2e phase. Il s'agit d'une initiative de JA Africa dédiée à l'autonomisation économique des jeunes, en partenariat avec Kadea Academy, chargée de la formation des bénéficiaires. La cérémonie a réuni de nombreux partenaires clés, notamment Vodacom, Rawbank à travers sa plateforme We Act, et l'ANADEC.

Une formation 100% gratuite

Point majeur : l'ensemble du programme est entièrement gratuit. Les 6.000 jeunes qui sont formés sur 3 ans, n'auront aucun frais à débourser.

Ce programme vise à contribuer à l'autonomisation économique et au développement des compétences des jeunes, a rappelé Jean-Louis Mbaka, Directeur Général de Kadea Academy.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Prenant la parole au nom de Rawbank, Rita Masengo, Responsable Mécénat et Engagement Sociétal, a réaffirmé l'engagement de la banque, à travers sa plateforme We Act, à soutenir la jeunesse.

De son côté, Mathieu Tshibumbu Muboyayi, Directeur Général Adjoint de l'ANADEC, a salué l'implication de tous les acteurs engagés dans cette initiative.

Le témoignage qui a marqué la salle

Mme Shako, lauréate de l'édition 2025, a assuré que « Génération Équitable » est un programme sérieux et structurant. Elle a encouragé les jeunes Congolais présents à prendre cette opportunité au sérieux.

Le Ministre d'État Ekila : « Croyez en vous, vous pouvez devenir des patrons »

Dans son allocution, le Ministre d'État, Ministre de la Formation Professionnelle a tenu à rappeler les efforts consentis par le Chef de l'État, Félix Tshisekedi, au profit des jeunes, notamment avec le lancement, le 30 juin 2026 dernier, du programme « Debout Jeunes Congolais ».

S'adressant directement aux jeunes présents, Me Marc Ekila les a exhortés à croire en eux. Il a rappelé que la Formation Professionnelle est la vraie clé de réussite et que chaque jeune doit savoir qu'il peut devenir patron et créateur d'emplois pour d'autres jeunes, pas que demandeur.

Le programme « Génération Équitable » s'articule autour de l'entrepreneuriat, du leadership, de la littérature numérique, de la préparation à l'emploi et de la résilience mentale, avec des bootcamps de 4 jours, la plateforme JA DEEP, JA Career Connect, le mentorat et la connexion à des hubs entrepreneuriaux.

Sur la période 2026-2028, il ambitionne de former gratuitement 6 000 jeunes, dont 2 100 en 2026, 2 100 en 2027 et 1 800 en 2028.