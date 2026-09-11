Afrique de l'Est: Une région en mutation qui veut maîtriser sa croissance

Grand-Baie, Fond-du-Sac et The Vale n'ont pas toujours raconté la même histoire. Il y a quelques décennies, Grand-Baie était encore principalement un village côtier marqué par la pêche, tandis que Fond-du-Sac et The Vale avaient conservé un caractère davantage agricole. Aujourd'hui, les trois régions sont progressivement devenues un même bassin de vie, porté par une urbanisation et une activité économique en pleine expansion.

Mais cette transformation rapide pose aussi des questions : comment accompagner le développement sans laisser les infrastructures prendre du retard ? Comment préserver l'environnement et la qualité de vie ? Et surtout, comment faire en sorte que chacun trouve sa place dans cette nouvelle réalité ?

C'est autour de ces enjeux que près de 300 personnes se sont réunies le jeudi 9 juillet au MCine pour le symposium Grand Baie, Fond du Sac and The Vale: A Common Destiny, une initiative citoyenne portée par Mike Lafleur, président des Forces Vives de Grand-Baie, et Yash Ramchurn, président de Smart Mauritius.

L'objectif était de réunir citoyens, élus, autorités, secteur privé et société civile autour d'une même table pour réfléchir à l'avenir de la région.

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Éviter un développement sans vision

Pour le député Ram Etwareea, l'un des acteurs de cette initiative, la démarche est «totalement apolitique». Il s'agit, dit-il, d'accompagner un développement qui est bienvenu, mais qui doit rester «maîtrisé et structuré».

Le chemin 20 Pieds illustre, selon lui, les difficultés liées à une croissance qui n'est pas toujours accompagnée par les infrastructures nécessaires. Routes, drainage, eau, circulation, stationnement et services publics sont désormais soumis à une pression croissante.

La transformation devrait se poursuivre avec le développement rapide de la Mont-Choisy Smart City. Grand-Baie ne pouvant continuer à s'étendre indéfiniment, la croissance gagnera davantage Fond-du-Sac et The Vale.

Ram Etwareea s'appuie aussi sur son expérience en Europe, où il a travaillé pendant 32 ans comme journaliste à Genève et à Bruxelles. Il y a notamment observé le rapprochement de villages et la mise en commun d'infrastructures pour répondre aux nouveaux besoins.

Un développement pour tous

Le White Paper préparé à la suite du symposium rassemble plusieurs propositions touchant à la mobilité, l'environnement, la sécurité, l'emploi, l'éducation, le sport et les espaces publics.

L'idée est de construire une région où le développement économique ne se ferait pas au détriment du vivre-ensemble.

Parmi les pistes figurent l'amélioration des routes et du transport public, notamment autour du chemin 20 Pieds, davantage d'espaces verts et sportifs, une meilleure gestion du drainage, ainsi que des initiatives en faveur des jeunes et des petites entreprises.

Une mobilisation qui se poursuit

Le symposium avait également réuni plusieurs personnalités. Le ministre des Collectivités locales, Ranjiv Woochit, était présent aux côtés de Vincent Christopher Rogers, président non exécutif du Mont-Choisy Group, et de Virginie Bissessur, directrice de l'ONG Pedostop.

Le député Nitish Sharma Beejan avait également participé aux échanges et représenté le ministre de l'Éducation. Du côté des collectivités locales, Lenine Aukhajan, président du Conseil de district de Rivière-du-Rempart, et Sanjay Tautoo, président du Conseil de district de Pamplemousses, étaient présents, de même qu'Eleonore Girty, de la Citizen Support Unit.

Et l'initiative ne devrait pas s'arrêter là. Selon Ram Etwareea, plusieurs autorités, entreprises et personnalités ont depuis manifesté leur intérêt.

Un deuxième symposium, avec pour titre Repenser Grand-Baie, est déjà en préparation pour la fin de l'année. Une deuxième édition du Cross Country Fond-du-Sac - The Vale - Grand-Baie est également prévue en novembre, tandis qu'un dialogue citoyen avec Precinct, près du rond-point de The Vale, est envisagé.

Le projet d'un marché à Fond-du-Sac fait aussi partie des priorités, l'actuelle foire dominicale étant considérée comme présentant des risques potentiels.

Le premier rendez-vous aura donc été un point de départ. Désormais, le défi sera de transformer les idées en actions. Car Grand-Baie, Fond-du-Sac et The Vale ont déjà changé. Leur avenir dépendra de la manière dont cette transformation sera accompagnée.