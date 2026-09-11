Ile Maurice: Un Centre d'excellence pour accélérer la transition verte au pays

Faire de la recherche un véritable levier d'action face aux défis climatiques, environnementaux et sociaux. C'est l'ambition du nouveau Centre of Excellence on Green Development and Sustainability de l'Université de Maurice (UoM), officiellement lancé hier, jeudi 10 septembre, par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la science et de la recherche, Kaviraj Sukon.

Financé par la Higher Education Commission (HEC) pour une période de quatre ans dans le cadre de son Scheme for Centres of Excellence, le Centre entend promouvoir la recherche, l'innovation, l'échange de connaissances et les partenariats stratégiques autour du développement vert et de la durabilité.

Il vise également à renforcer la collaboration entre l'UoM et la SOAS University de Londres à travers des activités conjointes de recherche, de coopération académique et de partage de connaissances.

Le Centre adoptera une approche multidisciplinaire. Ses travaux porteront notamment sur la résilience climatique des petits États insulaires, l'économie bleue, les transitions énergétiques, la biodiversité, les systèmes alimentaires durables, les inégalités et les transitions justes.

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L'un de ses principaux objectifs sera de rapprocher la recherche des réalités du terrain. Les travaux devront ainsi contribuer à formuler des recommandations et des solutions concrètes à l'intention des décideurs, tout en renforçant les capacités des professionnels et des chercheurs.

Des programmes de formation, des activités d'éducation exécutive, des formations doctorales, des dialogues sur les politiques publiques et des ateliers sont notamment prévus.

Pour l'Associate Professor Roukaya Kasenally, le Centre représente également une occasion de développer davantage de connaissances produites à Maurice et adaptées aux réalités des petits États insulaires. Face aux effets du changement climatique, aux pressions exercées sur les écosystèmes et aux vulnérabilités économiques, elle estime nécessaire de rechercher des réponses tenant compte du contexte local et régional.

Une collaboration de partage

La dimension internationale du Centre a été particulièrement soulignée par le professeur Dan Banik, du Centre for Global Sustainability de l'Université d'Oslo, l'un de ses partenaires clés.

Il a plaidé pour un modèle de collaboration différent de celui où les questions de recherche sont définies au Nord et les données recueillies au Sud. Pour lui, les connaissances doivent circuler dans les deux sens.

Maurice, a-t-il souligné, possède lui aussi une expertise précieuse, notamment dans les domaines de l'adaptation au changement climatique, de la gouvernance des océans et de la résilience des petits États insulaires.

«Ce que nous construisons, ce n'est pas un bâtiment. Ce sont des personnes», a-t-il déclaré, insistant sur l'importance de former la prochaine génération de chercheurs.

Il souhaite notamment voir émerger au moins dix bourses doctorales liées à Maurice ainsi qu'une école doctorale intensive annuelle. Les jeunes chercheurs pourront ainsi développer des collaborations avec leurs homologues en Afrique et en Europe, notamment à Addis-Abeba, Pretoria, Utrecht et Oslo.

Le Centre s'appuiera sur un réseau comprenant plusieurs universités africaines et européennes ainsi que des partenaires régionaux et institutionnels.

Une vision sur le long terme

Pour le professeur Banik, la véritable réussite du Centre résidera dans sa capacité à durer au-delà des projets, des financements et des changements institutionnels. Il souhaite le voir devenir une structure fiable et durable, toujours active dans 15 ans.

La cérémonie a également été marquée par les interventions du professeur Kavi Khedo, vice-chancelier de l'UoM, et de la professeure Romeela Mohee, commissaire de la HEC.

La signature de l'accord portant sur le Centre of Excellence entre la HEC et l'UoM est venue formaliser la collaboration entre les deux institutions et établir le cadre de fonctionnement et de développement du Centre.