Ile Maurice: Un ancien agent de billetterie arrêté

Une perte estimée à Rs 3,5 millions, 34 passagers concernés et 28 réservations dans le viseur des enquêteurs. La Financial Crimes Commission (FCC) a procédé à l'arrestation de Kelvin Sonny Suthanah, ancien agent de billetterie de Blue Connect Ltd, dans le cadre d'une enquête sur une fraude électronique présumée. Il est passé hier en cour de Curepipe, où les enquêteurs se sont opposés à sa remise en liberté. Il comparaîtra à nouveau le 17 septembre.

Domicilié à Clairfonds, Vacoas, le suspect est soupçonné d'avoir détourné l'utilisation de codes de réservation afin de permettre à des clients de modifier des billets d'Air France sans s'acquitter des frais normalement exigés.

Selon les éléments recueillis par les enquêteurs, les irrégularités se seraient produites entre juillet 2024 et août 2025. Durant cette période, 28 réservations auraient été modifiées au bénéfice de 34 passagers. Certaines auraient directement concerné le suspect, tandis que d'autres auraient profité à des proches.

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Le préjudice financier allégué s'élèverait à 70 481 euros, soit environ Rs 3,5 millions, pour Blue Connect Ltd. L'ancien employé aurait ainsi bénéficié de voyages sans avoir à supporter les frais qui auraient normalement dû être facturés.

L'affaire aurait été mise au jour à la suite d'un audit interne réalisé par Air France. Des anomalies relevées dans les réservations auraient ensuite été signalées à Blue Connect Ltd, qui a référé le dossier aux autorités compétentes.

Les enquêteurs de la FCC ont franchi une nouvelle étape mercredi avec une perquisition au domicile du suspect, à Vacoas. Un téléphone portable, une tablette et un ordinateur portable ont été saisis. Ces appareils seront examinés afin de déterminer notamment s'ils contiennent des communications, des données ou des éléments liés aux réservations concernées.

L'arrestation intervient dans le cadre d'une enquête menée en vertu de la FCC Act. Les enquêteurs cherchent désormais à établir avec précision le mécanisme utilisé, l'étendue du préjudice financier ainsi que l'identité d'éventuelles autres personnes ayant pu bénéficier des modifications de billets.