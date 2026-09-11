Ile Maurice: La défense de Gulshan Govind hausse le ton contre l'ADSU

Dans un communiqué diffusé hier, Me Rouben Mooroongapillay, avocat de Gulshan Govind, conteste plusieurs aspects de la conduite de l'enquête sur les 155,7 kg de cannabis saisis à La Réunion et réclame que son client soit pris en charge par une nouvelle équipe d'enquêteurs, «expérimentée, indépendante et impartiale».

L'avocat revient notamment sur l'examen du téléphone portable de son client. Selon lui, en l'absence momentanée d'un membre de son équipe, un policier aurait tenté de convaincre Govind de changer d'avocat, avant que celui-ci soit autorisé à contacter son épouse, Véronique LeuGovind, pour retenir un autre avocat. Une démarche d'autant plus troublante, selon la défense, que la police invoque par ailleurs un risque d'interférence avec les témoins pour s'opposer à sa remise en liberté. Me Mooroongapillay affirme avoir demandé la consignation formelle d'une plainte et la saisine de l'Independent Police Complaints Commission - deux démarches qui auraient été refusées.

L'avocat conteste aussi la solidité des éléments retenus pour maintenir l'accusation provisoire de conspiration : la présence alléguée de Govind près de l'hôtel Le Paradis, au Morne, le 25 juillet, ne suffirait pas, selon lui, à établir une «reasonable suspicion», le speedboat en provenance de La Réunion n'ayant été repéré en mouvement que le lendemain. Il évoque également l'inspection du véhicule de Govind, le 1er août, menée sans ses conseils malgré des instructions écrites, une divergence sur le transport des pièces saisies, et l'absence de copie du mandat de perquisition du 31 juillet.

Point le plus contesté : la déposition d'un enquêteur devant le tribunal, le 7 septembre, selon laquelle l'avocat aurait été injoignable pendant quatre jours - une affirmation que Me Mooroongapillay qualifie de «propos mensongers», documents à l'appui selon lui.

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Gulshan Govind, arrêté le 31 juillet, reste détenu. Outre l'accusation de conspiration liée à la cargaison évaluée à quelque Rs 234 millions, il fait face à des accusations liées à quatre plants de cannabis et à la possession de méthadone.

L'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) indique avoir pris connaissance des allégations et invite Véronique LeuGovind à faire une déposition formelle si elle le souhaite. L'enquête se poursuit «conformément à la loi», précise la police, qui n'a pas souhaité commenter davantage.

Véronique Leu-Govind de nouveau entendue

Entendue une seconde fois par l'ADSU, l'ex-«junior minister» maintient n'avoir aucun lien avec l'affaire.

L'ex-«junior minister» Véronique Leu-Govind a de nouveau été entendue par l'ADSU de Rose-Hill, hier, dans le cadre de l'enquête - sa deuxième audition depuis la découverte, le 31 juillet, de plants de cannabis à Chamarel. Elle continue de nier tout lien avec l'affaire : «Mo les lapolis fer seki li ena pou fer. Mo pa konn nanie dan sa zafer-la.» Mercredi, elle avait déjà été convoquée par la Financial Crimes Commission sur le volet financier du dossier, accompagnée de son avocat, Me Shafick Chuttur, avant d'être autorisée à rentrer chez elle.