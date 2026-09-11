Ile Maurice: L'inflation grimpe à 4,9 %

L'indice des prix à la consommation (CPI) a progressé de 0,4 % en août 2026, passant de 112,9 points en juillet à 113,4 points, selon les dernières données de Statistics Mauritius. Cette hausse de 0,5 point s'explique principalement par l'augmentation du prix de l'essence, qui a contribué à hauteur de 0,3 point, tandis que plusieurs autres composantes ont ajouté 0,2 point.

Cette évolution s'est notamment reflétée dans les transports, dont les prix ont augmenté de 1,8 % sur le mois. Les prix des biens et services liés aux soins personnels et aux autres services divers ont, eux, progressé de 0,8 %, tandis que les équipements ménagers ont enregistré une hausse de 0,6 %.

Sur un an, l'inflation s'est établie à 4,9 % en août, contre 4,8 % au même mois de 2025 et 4,4 % en juillet dernier. L'inflation sousjacente, calculée sur la moyenne des 12 mois se terminant en août 2026, s'est pour sa part établie à 4 %, contre 3,3 % un an plus tôt.

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Les indicateurs de l'inflation sous-jacente donnent toutefois une image plus nuancée de l'évolution des prix. La CORE1, qui permet de suivre l'évolution des prix en excluant l'alimentation, les boissons, le tabac et les intérêts sur les prêts immobiliers, est restée à 5,2 % sur un an en août. Sa moyenne sur 12 mois a cependant progressé, passant de 3,2 % à 5,1 %.

La CORE2 va plus loin en écartant également l'électricité, le gaz, les autres combustibles ainsi que les produits et services dont les prix sont contrôlés. Son taux annuel a nettement ralenti, passant de 7,4 % en août 2025 à 4 % en août 2026. Sur 12 mois, sa moyenne a néanmoins légèrement augmenté, à 5,9 %, contre 5,4 % un an plus tôt.