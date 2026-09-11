Afrique: Jeremy Raboude obtient son visa

11 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Maurice Mélotte

Jeremy Raboude a enfin obtenu son visa pour le Canada. La bonne nouvelle est tombée mercredi soir. Une course contre-lamontre a, cependant, débuté pour permettre au champion de Maurice sur route de prendre part aux Championnats du monde prévus à Montréal au Canada du 20 au 27 septembre.

«Jeremy Raboude s'est rendu en compagnie de Vincent Graczyk ce matin (NdlR : hier matin) au consulat du Canada à Maurice afin d'y déposer son passeport. Le passeport sera ensuite acheminé vers Pretoria en Afrique du Sud pour être estampillé. On espère qu'il sera renvoyé à temps à Maurice pour que Jeremy puisse se rendre au Canada (la délégation quitte Maurice le 16 septembre).

Ça va être un peu juste mais souhaitons que tout aille dans le bon sens. Je vais aussi écrire au ministère de la Jeunesse et des Sports pour savoir s'il peut demander au ministère des Affaires étrangères d'activer les choses», a indiqué Michel Mayer, président de la Fédération mauricienne de cyclisme (FMC), hier.

Par contre, la masseuse Carine Le Breton, qui avait été désignée pour accompagner les cyclistes, n'a pas obtenu de visa jusqu'ici.

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