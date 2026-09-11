Ile Maurice: Cyclisme - Lucas Froget aux soins intensifs après son opération

Une fois encore, un cycliste a été victime d'un grave accident de la route. Il s'agit de Lucas Froget, coureur du Moka Rangers SC et de la sélection nationale. Il s'entraînait en compagnie de son ami Thomas Rouillon à Coteau-Raffin, quand une voiture a reculé en sa direction pour sortir d'un parking, le heurtant violemment. Conduit d'urgence dans une clinique, il a subi une intervention chirurgicale mercredi soir avant d'être transféré aux soins intensifs.

La Fédération mauricienne de cyclisme lance un cri d'alarme : «Combien faudrat-il encore d'accidents pour que la sécurité des cyclistes sur les routes mauriciennes devienne une véritable priorité ?»

Pour son président, Michel Mayer, il faut passer à l'action. «Il faut, selon moi, d'abord et avant tout réparer les routes qui sont en très mauvais état. Bien souvent, les cyclistes ne peuvent pas rouler à gauche parce qu'il y a des nids de poule. C'est dangereux même pour des motos. Il faut conscientiser. Il doit y avoir plus de policiers sur la route. Que le permis à points soit de nouveau en vigueur ne suffit pas.

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Il y a beaucoup d'indiscipline de la part des automobilistes. Quand il y a un cycliste devant eux, ils s'impatientent et s'énervent pensant qu'ils ont la priorité. Donc, ils essayent de dépasser le cycliste mettant du même coup sa vie en danger. Il n'y a plus d'endroits sécurisés pour que les cyclistes s'entraînent désormais», déplore-t-il.

Cette nouvelle a fait réagir Kimberley Le Court-Pienaar. «Je suis fatiguée. Je suis en colère. Et, honnêtement, j'ai peur. Chaque fois que je prends mon vélo à Maurice, je dois me demander si je rentrerai chez moi saine et sauve. Nous ne devrions pas avoir à vivre avec cette peur», écrit la lauréate du Tour of Britain Women 2026 sur sa page Facebook.

«Nous demandons simplement du respect et de la sécurité. Un cycliste est le fils, la fille, la mère, le père, le mari ou l'épouse de quelqu'un. Nous aussi, nous avons des familles qui nous attendent à la maison.

Aux conducteurs qui nous laissent suffisamment d'espace, ralentissent, attendent patiemment et nous respectent, merci. Mais à ceux qui nous dépassent dangereusement près, qui accélèrent à notre hauteur, klaxonnent agressivement ou nous considèrent comme un obstacle plutôt que comme un autre être humain sur la route: comprenez que vos actions peuvent coûter la vie à quelqu'un», ajoute-t-elle.

Pour sa part, Sébastien Achille, Safety Manager certifié de l'Union cycliste internationale (UCI) est d'avis que «sur la route, il faut simplement apprendre à être plus patients, plus attentifs et plus respectueux les uns envers les autres».

Le ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed, a récemment présenté le Road Traffic (Amendment) Bill à l'Assemblée nationale. Il propose une réforme qui accroît la responsabilité et la discipline des usagers de la route, et donnant davantage de moyens aux autorités pour sanctionner les comportements dangereux. Souhaitons que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur et que cela permette d'assurer véritablement la sécurité des plus vulnérables sur les routes!

A Lucas Froget, nous adressons nos voeux de prompt et complet rétablissement!