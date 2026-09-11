Ile Maurice: Interview l Adam Auckland - «Nous voulons ramener l'or»

interview

Ancien joueur professionnel de squash, Adam Auckland connaît les exigences du haut niveau et celles d'une sélection nationale. Le Britannique, qui possède une quinzaine d'années d'expérience dans l'encadrement, est aujourd'hui également un acteur du padel mauricien. Choisi pour prendre les commandes de Team Mauritius, il prépare les 14 sélectionnés qui défendront les couleurs nationales lors de l'Island Padel Cup, du 1er au 4 octobre à La Réunion. À quelques semaines de l'échéance, Auckland nous explique sa méthode, la construction des futures paires et l'identité qu'il veut donner à son équipe.

Pour votre première mission à la tête de Team Mauritius, que représente le fait de conduire cette sélection à l'Island Padel Cup ?

C'est un immense honneur pour moi et je suis extrêmement reconnaissant d'avoir reçu cette opportunité. Je suis très enthousiaste à l'idée de travailler avec les joueurs sélectionnés et de partager cette expérience avec eux.

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J'ai moi-même représenté mon pays au début de ma carrière professionnelle de squash. Je sais donc ce que signifie porter le maillot national, avec la pression, la fierté et la responsabilité que cela implique. Pouvoir aujourd'hui apporter cette expérience à Team Mauritius et la partager avec les joueurs rend cette mission particulièrement spéciale.

Vous étiez pourtant présent à la première séance avec des béquilles, malgré une sérieuse blessure à la cheville. Pourquoi était-il si important pour vous d'être là ? (Ndlr : dimanche dernier à Caña Club à Beau Plan)

Quelques jours avant notre première séance, je me suis sérieusement tordu la cheville. Les examens ont révélé une petite fracture ainsi que la rupture de deux ligaments. Heureusement, aucune opération n'est nécessaire, mais j'ai dû porter une botte et utiliser des béquilles.

Malgré cela, j'étais déterminé à être présent. Je voulais montrer aux joueurs, dès le premier jour, que je suis pleinement engagé et que je donnerai tout pour offrir à cette équipe les meilleures chances de ramener l'or. C'était aussi une manière de leur montrer que je prends cette responsabilité très au sérieux et avec tout le professionnalisme qu'elle mérite.

Quel premier regard portez-vous sur le groupe après cette séance «Assess» et qu'avez-vous cherché à observer en priorité ?

J'en suis ressorti avec une impression très positive. J'ai vu beaucoup d'engagement, une vraie fierté de représenter Maurice et des joueurs très motivés. C'est une excellente base sur laquelle construire.

L'objectif de cette séance était d'en apprendre le plus possible sur eux, individuellement mais surtout dans leur fonctionnement en paire. Deux joueurs très talentueux ne forment pas nécessairement la meilleure association. Je voulais donc observer leur communication, leur capacité à rester positifs, à s'adapter et à trouver des solutions ensemble.

Je voulais aussi voir leurs réactions lorsque l'intensité et la pression augmentaient : comment ils géraient les erreurs, restaient calmes et continuaient à prendre de bonnes décisions. Certaines associations ont déjà montré une bonne communication et une belle énergie, tandis que d'autres auront besoin de davantage de temps pour développer cette compréhension. C'est précisément l'objectif de ces séances.

Cette première évaluation vous a-t-elle déjà permis d'identifier des aspects du jeu sur lesquels Team Mauritius peut progresser rapidement ?

Oui. J'ai identifié certains domaines où des ajustements tactiques relativement simples peuvent faire une grande différence : le positionnement, la stratégie en défense, le moment choisi pour reprendre le filet ou encore la prise de décision en tant que paire.

Cette première séance nous a donné un point de départ. Nous allons maintenant utiliser ce que nous avons appris lors de la phase «Assess» pour passer à «Build», avec l'objectif de faire progresser les joueurs individuellement et de développer les associations en vue de La Réunion.

Les classements individuels ne suffiront donc pas pour déterminer les paires. Quels critères pèseront réellement dans vos choix ?

Je ne pense pas qu'il serait juste de simplement regarder les classements individuels ou de choisir les joueurs les plus forts sur le papier. Le padel est un sport de partenariat. Je prendrai en compte ce que les joueurs et les paires existantes ont réalisé durant la saison, les tournois disputés et, surtout, les résultats obtenus ensemble.

Mais je veux aussi observer comment les joueurs se complètent, communiquent et réagissent sous pression. Deux joueurs peuvent avoir des styles très différents et pourtant être extrêmement complémentaires, par exemple les qualités défensives de l'un avec le jeu plus offensif de l'autre. L'essentiel est de trouver des associations où chacun permet à son partenaire d'exprimer le meilleur de lui-même.

Je veux également impliquer les joueurs dans ce processus. La constitution des paires ne doit pas relever uniquement de la décision du coach. Les joueurs connaissent leur jeu et savent avec qui ils se sentent à l'aise. Nous discuterons donc des différentes options et tiendrons compte de leurs retours. L'objectif est de trouver les combinaisons qui donneront à Team Mauritius les meilleures chances de ramener l'or.

Quelle identité voulez-vous donner à Team Mauritius à l'approche de l'Island Padel Cup ?

Pour moi, le plus important est de créer une véritable identité d'équipe. Nous avons 14 joueurs, mais lorsque nous arriverons à La Réunion, je veux que nous formions une seule équipe, unie. Il y a déjà énormément de fierté chez les joueurs à l'idée de représenter Maurice. Mon rôle est de rassembler tout cela autour d'un même objectif.

La communication et le soutien mutuel seront essentiels. Au padel, il faut avoir confiance en la personne qui se trouve à vos côtés. Je veux que nos joueurs se tirent vers le haut, particulièrement lorsque la pression augmente, qu'ils se battent pour chaque point et continuent à croire les uns dans les autres.

Je veux aussi qu'ils profitent de cette expérience. Représenter son pays est quelque chose de spécial. Nous devons être ambitieux, mais aussi apprécier ce que signifie faire partie de Team Mauritius. Quoi qu'il arrive sur le terrain, je veux que nous restions unis.

Vous évoquez à plusieurs reprises l'objectif de ramener l'or de La Réunion. Est-ce clairement l'ambition de Team Mauritius ?

Absolument. Nous voulons être très ambitieux et nous battre pour les médailles d'or. Mais l'une de mes citations préférées dit : «Ce n'est pas la volonté de gagner qui compte, car tout le monde veut gagner. C'est la volonté de se préparer à gagner qui fait la différence.» Elle correspond parfaitement à ce que nous essayons d'accomplir.

La différence se fera dans notre préparation d'ici à l'Island Padel Cup : maintenir des standards élevés à chaque entraînement, travailler dur, être professionnels, continuer à apprendre et chercher constamment à progresser.

Je veux que chaque séance ait un objectif précis et que les joueurs en ressortent meilleurs qu'à leur arrivée. Si nous nous préparons correctement, nous arriverons à La Réunion en sachant que nous avons fait tout notre possible. C'est ainsi que nous nous donnerons les meilleures chances de ramener l'or à Maurice.