Ile Maurice: Un incendie maîtrisé dans une cellule

Un début d'incendie s'est déclaré hier après-midi dans une cellule de l'Eastern High Security Prison, à Melrose. Le matelas d'un détenu avait pris feu. Grâce à la vigilance d'un gardien et à l'intervention rapide du personnel pénitentiaire, le détenu a pu être évacué à temps et n'a pas été blessé.

Les faits se sont produits vers 13 heures. Un gardien effectuait une ronde de vérification dans plusieurs secteurs de la Special Protection Unit lorsqu'il a perçu une odeur de brûlé. Il a aussitôt alerté la salle de contrôle centrale de l'établissement afin qu'une vérification soit effectuée au moyen du système de vidéosurveillance.

En visionnant les images en direct, le personnel de la salle de contrôle a repéré un début d'incendie dans une cellule, où le matelas d'un détenu s'était enflammé. L'information a été transmise au gardien, qui a prévenu son supérieur avant de se rendre sur place avec un collègue pour évacuer le détenu.

Le feu a ensuite été maîtrisé à l'aide d'un extincteur avant de pouvoir se propager. Le matelas a été partiellement détruit, mais le bâtiment n'a subi aucun dommage structurel. Le détenu concerné n'a, par ailleurs, pas eu besoin de soins médicaux.

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Le secteur où s'est produit l'incident étant équipé de caméras de vidéosurveillance, les images devraient permettre de faciliter les vérifications sur l'origine exacte du départ de feu. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances précises de l'incident, qui est traité comme un cas présumé d'incendie volontaire. Des éléments de la Criminal Investigation Division se sont rendus sur place dans le cadre de l'enquête.