Ile Maurice: Ah Yan s'accroche à une pelleteuse pour bloquer les travaux

Scène pour le moins inhabituelle, mercredi après-midi, à Mahébourg. Georges Ah Yan, travailleur social, a tenté de s'opposer à une opération menée par la Road Development Authority (RDA) pour libérer une voie, avant, selon la police, de s'accrocher au godet d'une pelleteuse afin d'empêcher la poursuite des travaux.

L'incident s'est produit vers 14 h 45, à la rue Labourdonnais. Une équipe de la police de Mahébourg, placée sous la responsabilité de l'inspecteur Soomaroo et du chef inspecteur Sonoo, s'était rendue sur place pour assister les employés de la RDA. Ces derniers procédaient au retrait de plusieurs obstacles qui entravaient la circulation, notamment des roches, une structure métallique et deux arbres.

C'est au cours de cette intervention que la situation aurait dégénéré. Selon la version de la police, Georges Ah Yan se serait opposé aux opérations. Les policiers lui auraient alors expliqué que les agents de la RDA étaient habilités à effectuer leur travail et qu'il ne pouvait s'opposer à leur intervention.

Malgré ces explications, l'homme aurait maintenu son opposition. Il aurait ensuite saisi à deux mains le godet de la pelleteuse, empêchant ainsi l'engin de poursuivre les travaux.

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Les policiers présents sur les lieux lui auraient demandé à plusieurs reprises de se retirer. Il aurait toutefois refusé de se conformer à leurs instructions. Face à cette situation, les forces de l'ordre ont procédé à son interpellation. Il est soupçonné d'obstructing police in the lawful execution of their duty. Georges Ah Yan a été conduit au poste de police de Mahébourg pour les besoins de l'enquête. Il a par la suite été relâché sur parole.

La police poursuit ses investigations afin d'établir les circonstances exactes de l'incident et de déterminer les éventuelles suites à donner à cette affaire.