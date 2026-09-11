Ile Maurice: Ses proches soupçonnent une négligence médicale

Le décès de Keswa Rungen, survenu le 6 septembre, soulève de nombreuses interrogations au sein de sa famille. Ses proches soupçonnent un cas de négligence médicale et réclament que toute la lumière soit faite sur les circonstances entourant sa prise en charge dans les établissements hospitaliers concernés.

Dans une correspondance adressée le 8 septembre au Directeur des poursuites publiques (DPP), la famille demande l'ouverture d'une enquête judiciaire afin de déterminer si des manquements dans les soins prodigués ont pu contribuer à la détérioration de son état de santé et, éventuellement, à son décès. Selon la chronologie com- muniquée par les proches, Keswa Rungen avait été admis au Subramania Bharati Eye Hospital le 4 août après une blessure à l'oeil droit. Son état aurait par la suite nécessité une hospitalisation jusqu'au 22 août, en raison d'un ulcère cornéen et d'un abcès.

La famille affirme que, vers le 16 août, le patient aurait commencé à présenter des symptômes tels que des difficultés respiratoires et des troubles de la parole. Elle s'interroge sur la prise en charge de ces signes, qu'elle considère comme potentiellement alarmants.

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Le 22 août, son état se serait brutalement aggravé avec l'apparition d'une faiblesse du côté droit du corps. Un accident vasculaire cérébral a alors été diagnostiqué et il a été transféré d'urgence à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo. Il souffrait également d'une grave insuffisance rénale. Son état s'est ensuite davantage détérioré avec un épisode de fibrillation auriculaire et une hémorragie cérébrale. Il est décédé le 6 septembre.

La famille souhaite que les dossiers médicaux, résultats d'examens, notes infirmières et documents relatifs aux transferts soient examinés de manière indépendante. Sollicité à ce sujet, le ministère de la Santé nous a indiqué qu'une enquête aura lieu afin de faire la lumière sur les circonstances entourant ce décès.