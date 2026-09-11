Sénégal: Vers un partenariat entre la Médiature de la République et la Délégation générale aux affaires religieuses

Dakar — Le médiateur de la République, Demba Kandji et le délégué général aux affaires religieuse, Dr Djim Ousmane Dramé ont exprimé, jeudi, à Dakar, leur volonté de nouer un partenariat en vue d'une "meilleure exécution de leurs missions respectives".

"Nous sommes vraiment satisfaits de cette rencontre, surtout, l'idée de nouer un partenariat entre la Délégation générale aux affaires religieuses et la Médiature de la République. C'est une idée extrêmement importante. Nous devons y travailler dès maintenant pour la matérialiser", a affirmé Dr Djim Ousmane Dramé, délégué général aux affaires religieuse.

Il s'exprimait lors d'une visite de courtoisie effectuée auprès du médiateur de la République Demba Kandji.

"Vous avez des bureaux régionaux pratiquement partout au Sénégal. Notre ambition, c'est également de créer des antennes régionales. Mais, en attendant, nous allons collaborer avec vous. A chaque fois qu'on a une visite dans les régions, nous allons peut-être vous informer et collaborer avec vos représentants, en attendant d'avoir un partenariat", a poursuivi M. Dramé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le délégué général aux affaires religieuses a estimé que cette visite lui a permis de recueillir des conseils auprès du médiateur de la République. "C'était vraiment utile de venir l'écouter, vu son statut, son parcours et son expérience", a relevé Dr Djim Ousmane Dramé.

"Nous travaillons pour le service public pour mettre en pratique la politique prônée par les pouvoirs publics en termes de médiation sociale, en essayant de travailler pour que chaque catégorie sociale au Sénégal se sente vraiment impliquée", a-t-il dit.

"Nous marchons parallèlement avec la délégation générale aux affaires religieuses. Pour raffermir davantage ces relations et donner plus de pertinence à notre démarche, nous gagnerons à nouer ce partenariat et à l'encadrer", a soutenu, pour sa part, Demba Kandji, médiateur de la République.

"Nous nous sommes implantés un peu partout au Sénégal et nous pouvons parallèlement recevoir vos délégations, partager avec vous dans nos locaux et ensuite diffuser, disséminer le discours que vous portez", a assuré le médiateur de la République.