Sénégal: Rentrée scolaire - La COSYDEP appelle à tirer les enseignements de l'année passée

Dakar — Le directeur exécutif de la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique (COSYDEP), Cheikh Mbow, a appelé, mardi, à Dakar, à tirer les enseignements de l'année scolaire écoulée afin de mieux préparer la rentrée à venir, invitant à la consolidation des résultats et la protection de l'Ecole contre "les turbulences sociopolitiques".

"Les bons résultats enregistrés cette année sont historiques, mais ils doivent surtout servir à identifier les facteurs ayant permis ces performances afin de consolider les acquis", a dit M; Mbow.

Le directeur exécutif de la COSYDEP participait à l'ouverture de la session annuelle dénommée "Nos Vacances pour l'École" axée sur le thème "Apprendre de l'année 2025-2026 pour mieux réussir 2026-2027".

Cheikh Mbow a insisté sur la nécessité d'une "refondation" du système éducatif, soulignant qu'elle doit notamment passer par la révision de la loi d'orientation, la généralisation effective de l'obligation scolaire et le renforcement de la protection des droits de l'enfant.

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Le directeur exécutif de la COSYDEP a également plaidé pour une révision des programmes, des méthodes pédagogiques et des pratiques éducatives, afin de mieux adapter l'école aux transformations de la société, notamment aux enjeux liés au numérique et aux crises.

Il a appelé à une meilleure exploitation des données issues des évaluations scolaires pour améliorer les apprentissages et les performances du système éducatif.

"Les données d'évaluation ne sont pas suffisamment exploitées pour permettre véritablement de faire avancer les choses", a-t-il relevé.

Il a ajouté que les performances enregistrées en 2026 "ne sont pas le fruit du hasard", évoquant plusieurs réformes dans l'organisation des évaluations.

Il a notamment cité la réorganisation du CFEE (Certificat de fin d'études élémentaires), avec le regroupement des opérations de composition, de correction et de délibération au niveau des centres. "Cette mesure a permis de réduire la durée de traitement des examens de deux mois à dix jours", a-t-il fait observer.

La digitalisation des opérations, de l'enrôlement des candidats jusqu'à la délivrance des diplômes, a également contribué à l'amélioration du processus, a indiqué Cheikh Mbow.

Il a cité, à ce titre, la saisie contradictoire des notes, effectuée deux fois, pour réduire les risques d'erreurs. "Cette année, il n'y a presque pas eu de réclamation", a-t-il salué.

Cheikh Mbow a également insisté sur l'importance de l'évaluation formative et de la remédiation pour améliorer les apprentissages.

"Tout se joue dans les salles de classe", a-t-il affirmé, appelant à renforcer le suivi des élèves en difficulté.

Le responsable de la COSYDEP a enfin insisté sur la nécessité de protéger l'Ecole des tensions sociopolitiques, estimant que "les périodes électorales et les crises peuvent affecter le bien-être psychologique des élèves et perturber les apprentissages".