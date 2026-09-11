Sénégal: Un programme communautaire chez les Bassari mis en oeuvre par une université espagnole

Kédougou — L'université de Huelva en Espagne est en train de développer le programme "Ensemble pour le pays Bassari" pour favoriser l'autonomisation économiques des femmes et des groupements communautaires de la commune de Dindéfélo dans la région de Kédougou (sud-est), a déclaré Juan Domingo Santos, professeur et maitre de conférence à l'université de Huelva.

"Le programme a pour objectif de contribuer au développement durable du Pays Bassari à travers la valorisation de son patrimoine naturel, culturel et géologique, tout en renforçant les capacités des communautés locales et des institutions engagées dans la conservation du territoire" a déclaré Juan Domingo Santos, professeur et maitre de conférence à l'université de Huelva en Espagne.

M. Santos, par ailleurs chargé du projet "Ensemble pour le pays Bassari", intervenait en marge d'une session de formation à l'intention des agents des eaux forets de la région de Kédougou.

Le programme "Ensembles pour le Pays Bassari" est porté par l'Université de Huelva dans le cadre de la coopération avec Sénégal. Le projet bénéficie du soutien financier de l'Agence Andalouse de la Coopération internationale pour le développement (AACID).

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"Ce programme a permis de développer une approche innovante intégrant géologie, environnement, développement communautaire et coopération internationale", a fait valoir M. Santos.

Dans le cadre de la lutte contre les feux de brousse, le projet a procédé à la formation des agents des eaux et forêts de la région de Kédougou pour une durée de quatre jours. La session qui a porté sur la cartographie, a été animée par trois professeurs de l'université de Huelva en Espagne.