Sénégal: Bakel - Un producteur alerte sur le déficit de pluies qui risque de plomber les rendements agricoles

Bakel — Le déficit de pluies dans le département de Bakel (est) risque d'entraîner de faibles rendements et à des pertes de cultures pour cette campagne agricole dont les premiers semis ont débuté depuis juillet, a alerté jeudi Sankou Coulibaly, directeur de la société coopérative agricole départementale de Gadiaga-Boundou.

"L'arrêt des pluies constaté ces derniers temps au niveau du département ne joue pas en faveur des producteurs. Ceux qui font les grandes cultures, comme le sorgho, l'arachide, les cultures hivernales qui dépendent beaucoup de la pluie, risquent d'enregistrer des pertes cette année", a déclaré Sankou Coulibaly.

"Après les grandes pluies de juillet, certains producteurs ont semé et que les graines avaient bien germé. Mais plusieurs cultures se sont asséchées avec des pauses de plus d'une semaine sans pluie et sous un soleil ardent", a dit M. Coulibaly dans un entretien avec l'APS.

"Il pleut mais pas beaucoup. Ces derniers temps, on a que 5 à 12 millilitres par endroit et des pauses de pluie pendant une semaine. Cela a provoqué l'assèchement et la mort de plusieurs plantes. La plupart des producteurs sont en train de faire des re-semis", se désole Sankou Coulibaly.

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Cette situation difficile touche également les maraîchers du département "qui sont obligés de payer du carburant pour arroser leurs parcelles et permettre aux cultures de survivre".

"Le fait de payer tous les trois jours pour avoir de l'eau est difficile. Beaucoup de producteurs n'ont pas les moyens. Les maraîchers souffrent avec ce déficit de pluies", a-il fait remarquer.

Sankou Coulibaly a rappelé les 20 jours d'arrêt de pluie observé l'année dernière à la même période. "Cela avait causé la baisse des rendements. Cette année on risque la même chose", a dit le producteur, un brin inquiet.