Sénégal: Chemins de fer du Sénégal - Un syndicat réclame le calcul des heures supplémentaires

11 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Thiès — Le Syndicat unique des travailleurs du rail (SUTRAIL) a appelé, jeudi, les autorités en charge des Chemins de fer du Sénégal (CFS), à respecter le mode de calcul des heures supplémentaires sur la base de la convention d'entreprise.

"Nous avons eu à tenir des rencontres avec la direction pour leur faire part de nos préoccupations", a souligné le secrétaire général du SUTRAIL, Babacar Guèye, lors d'un sit-in dans les locaux des CFS à Thiès.

Selon M. Guèye, les autorités des chemins de fer du Sénégal avaient engagé un expert, afin de recueillir son avis sur le mode de calcul des heures supplémentaires.

"Ce dernier leur a clairement dit que le calcul et le décompte des heures supplémentaires se faisaient exactement comme nous leur avons dit", a soutenu le syndicaliste.

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"Pendant un an et demi, l'entreprise a continué le calcul des heures supplémentaires sur la base des anciens textes de Transrail, au détriment de la convention d'entreprise", a-t-il poursuivi.

"Pendant tout ce temps, nous avions pensé que la direction était alignée avec nous sur la méthodologie de calcul, mais apparemment [elle] continuaient avec l'ancienne méthode", a déploré Babacar Guèye.

Les travailleurs réclament que les heures supplémentaires qu'ils effectuent soient calculées et rémunérées, "conformément au barème arrêté par la convention d'entreprise, en la matière".

Contactée par l'APS, le responsable de la communication de CFS a indiqué que la direction "se réserve le droit d'apporter sa réponse ultérieurement".

Lire l'article original sur APS.

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