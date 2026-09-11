Soudan: Mosa Hilal rencontre l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies

11 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le cheikh Mosa Hilal, président du Conseil révolutionnaire de la Garde de la paix soudanaise s'est entretenu avec l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU au Soudan, Pekka Haavisto, au sujet des moyens de parvenir à une paix durable et à la stabilité au Soudan.

La rencontre, tenue jeudi soir au siège de Musa Hilal à Khartoum, a porté sur plusieurs dossiers, notamment le rôle du mécanisme quintuple dans la crise soudanaise et les moyens de soutenir les voies menant à la paix et à la stabilité, dans le respect de l'unité, de la souveraineté et des intérêts du peuple soudanais.

Musa Hilal a estimé que le règlement de la crise soudanaise exige un dialogue sérieux et inclusif, associant toutes les composantes du peuple soudanais sans exclusion ni marginalisation, afin d'aboutir à un consensus national plaçant l'intérêt du Soudan au-dessus de toute autre considération.

Il a insisté sur le fait que les solutions à la crise doivent être entièrement soudanaises, précisant que le rôle des acteurs régionaux et internationaux doit se limiter à faciliter le processus et à créer un climat propice au rapprochement des parties, en vue d'une paix juste et durable.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.