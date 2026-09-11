Soudan: Al-Burhan aux journalistes soudanais - Nous nous engageons à mettre en oeuvre les résultats du dialogue au service du peuple soudanais

11 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le président du Conseil Souverain de Transition, Lit-Gen Abdel Fattah Al-Burhan a affirmé l'engagement de l'État à mettre en oeuvre les résultats du dialogue national qui servent l'intérêt du peuple soudanais. Il a déclaré, lors de sa rencontre avec une délégation de journalistes participant au Forum des questions des médias à Khartoum, que ceux qui prennent part au dialogue cherchent à bâtir l'État soudanais sur les fondements de la justice et de l'égalité.

Il a précisé que le dialogue national concerne uniquement les forces politiques et civiles, et n'a aucun lien avec les forces militaires. Concernant un projet de résolution sur l'embargo sur les armes qui doit être soumis au Conseil de sécurité, il a estimé que cette résolution ne passerait pas et qu'elle n'aurait aucun effet sur les Forces armées ni sur leur position sur le terrain.

Al-Burhan a réaffirmé qu'aucune faction ne serait autorisée à tirer profit du port des armes, ajoutant : « Il n'y aura plus de milice dans l'État à la fin de la guerre. » Il a aussi soutenu que les événements du 25 octobre n'étaient pas un coup d'État, mais une correction de la trajectoire de la révolution.

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Il a déclaré que le premier gouvernement d'Hamdok avait échoué à bâtir l'État et cherchait à renforcer les partis au détriment des institutions officielles. Il a ajouté qu'Hamdok aurait accepté la dissolution du gouvernement et la formation d'un nouveau cabinet capable de construire l'État et de le faire avancer.

Le président du Conseil de souveraineté a également affirmé que les Forces de soutien rapide n'auront aucun rôle dans l'État soudanais après les violations et exactions commises contre le peuple, tout en réitérant l'attachement du pouvoir à l'accord de Djeddah.

Il a enfin évoqué une invitation adressée aux Américains à se rendre au Soudan pour constater la situation sur le terrain, disant qu'elle n'avait pas reçu de réponse de la partie américaine, et a remercié les pays amis et frères qui ont soutenu le Soudan durant cette période difficile.

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