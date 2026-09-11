Soudan: Jibril Ibrahim à l'instance quintuple - Distinguer la voie sécuritaire du Dialogue politique est une condition d'une paix durable

Le président du Mouvement pour la justice et l'égalité au Soudan, le Dr Djibril Ibrahim a souligné la nécessité de distinguer la voie sécuritaire, liée aux négociations entre les Forces armées soudanaises et les Forces de soutien rapide, du processus de dialogue soudanais global, affirmant qu'une paix durable ne peut être atteinte qu'en s'attaquant aux racines de la crise.

Lors de sa rencontre jeudi à Khartoum avec la délégation de l'instance quintuple, en présence de membres du comité chargé de préparer le climat du dialogue soudano-soudanais, de responsables politiques et de figures de la société civile, il a mis en garde contre l'envoi de messages négatifs aux citoyens vivant dans les zones contrôlées par les Forces de soutien rapide.

Djibril Ibrahim a appelé l'instance quintuple à contribuer à la mise en place de garanties internationales, d'experts et d'un soutien financier et logistique pour faciliter le dialogue, insistant sur le fait que le message central devait être : « Le peuple soudanais est un, et le Soudan est un seul État souverain. »

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De son côté, le président de l'instance quintuple, l'ambassadeur Mohamed Ben Chambas, a indiqué que la communauté internationale et régionale agissait de manière coordonnée pour mettre fin à la guerre et créer les conditions d'un dialogue soudanais, précisant qu'il s'agissait de la première réunion de cette instance, avec cette représentation, à Khartoum pour aborder les questions de paix au Soudan.

Il a ajouté que l'instance part du principe que la guerre n'est pas une solution à la crise soudanaise et qu'aucune issue militaire durable n'existe, appelant à la désescalade afin de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire.

Ben Chambas a également annoncé la réouverture du bureau de l'IGAD à Khartoum et la poursuite des contacts avec le président de la Commission de l'Union africaine en vue de rouvrir le bureau de l'organisation dans la capitale, affirmant que les membres de l'instance quintuple poursuivront leurs efforts pour obtenir un cessez-le-feu et préparer le climat du dialogue.

Il a enfin salué le rôle du comité chargé de préparer le climat du dialogue soudano-soudanais, en précisant que la conception du dialogue et la définition de son ordre du jour relèvent des Soudanais eux-mêmes, et non de l'instance quintuple.