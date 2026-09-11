Afrique: L'ambassadeur du Soudan en Éthiopie rencontre la directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Est et australe

L'ambassadeur du Soudan en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine, Al-Zein Ibrahim Hussein a reçu ce mercredi à son bureau Etleva Kadilli, directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Est et australe, en présence de plusieurs responsables de l'organisation et du conseiller Mohammed Jalal.

L'ambassadeur a salué le rôle de l'UNICEF dans le soutien aux enfants et aux mères au Soudan, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation. Il a également exprimé la reconnaissance du Soudan pour l'appui apporté par l'organisation afin de faciliter les examens du certificat soudanais pour les élèves soudanais dans l'est du Tchad l'an dernier.

Il a accueilli favorablement la reprise des activités de l'UNICEF depuis son bureau de Khartoum, dans le cadre du retour des organisations et des missions diplomatiques, affirmant que les autorités compétentes travaillent à fournir toutes les facilités nécessaires ainsi qu'à assurer la protection des locaux et du personnel.

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L'ambassadeur a appelé à renforcer la coopération entre l'UNICEF et les institutions soudanaises compétentes, en particulier les ministères de la Santé, de l'Éducation et du Développement social, ainsi que les organismes chargés de la protection de la femme et de l'enfant, afin de garantir l'accès des aides et des services aux groupes les plus vulnérables.

De son côté, Etleva Kadilli a affirmé l'intérêt de l'UNICEF pour la situation des enfants et des mères au Soudan et sa volonté d'apporter tout le soutien humanitaire nécessaire. Elle a aussi exprimé le souhait de l'organisation d'élargir son accès à différentes zones et a salué les développements récents ainsi que les efforts de préparation du pays au dialogue politique, qu'elle a jugés favorables à l'action humanitaire.