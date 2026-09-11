Soudan: L'envoyé spécial de l'ONU au pays rencontre des chefs religieux

Le délégué du secrétaire général des Nations unies au Soudan, Pekka Haavisto, et la délégation qui l'accompagnait ont rencontré mercredi à Khartoum plusieurs responsables des Églises soudanaises, lors d'un échange consacré à la situation des communautés chrétiennes pendant la guerre et aux atteintes subies par les lieux de culte et les communautés chrétiennes durant la période de contrôle des Forces de soutien rapide sur Khartoum et d'autres régions du pays.

Les responsables religieux ont présenté au cours de la rencontre l'ampleur des destructions causées aux églises et à leurs installations dans la capitale, ainsi que les dommages subis par des lieux de culte dans plusieurs États, offrant à l'envoyé onusien un aperçu direct des répercussions de la guerre sur la vie religieuse et sociale des chrétiens soudanais.

Ils ont également fait état de pratiques discriminatoires et de restrictions, selon eux, imposées aux fidèles chrétiens pendant cette période, ainsi que d'atteintes ayant touché leurs personnes et leurs institutions religieuses.

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Les responsables ecclésiastiques ont expliqué que, malgré les conditions sécuritaires difficiles, les chefs d'Église avaient choisi de rester à Khartoum auprès de leurs fidèles tout au long de la guerre, en poursuivant leurs missions religieuses et sociales jusqu'à la reprise de la capitale par les Forces armées soudanaises.

Ils ont enfin présenté les mesures prises par l'État après la reprise de Khartoum pour réparer les conséquences de la guerre et réhabiliter les lieux de culte endommagés, en soulignant l'intérêt du président du Conseil de souveraineté, le général Abdel Fattah Al-Burhan, pour le dossier de la reconstruction des églises et ses rencontres répétées avec leurs responsables afin d'écouter leurs besoins et de suivre leur situation.

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