Le ministre soudanais des Mines, Nour Eddine Taha, s'est entretenu avec Xu Dachun, vice-ministre chinois des Ressources naturelles et président de l'Administration géologique chinoise, en marge du Congrès et salon international chinois des mines 2026 à Tianjin. La réunion, tenue au palais des réceptions de Tianjin en présence de l'ambassadeur du Soudan en Chine, de responsables et d'experts des deux pays, a porté sur le renforcement et l'élargissement de la coopération soudano-chinoise dans les domaines de la géologie, des mines et de l'exploration des ressources minérales. Les discussions ont mis l'accent sur la coopération institutionnelle et sur des partenariats permettant de valoriser le potentiel minéral du Soudan grâce à l'expertise et aux technologies chinoises avancées.

Le ministre soudanais a plaidé pour élever la coopération bilatérale au niveau d'un partenariat stratégique, soulignant les capacités chinoises en géologie, extraction, exploration et techniques modernes.

Il a indiqué que le Soudan souhaite bénéficier de ces compétences pour développer sa base de données géologiques, améliorer l'efficacité de l'exploration et de l'évaluation, renforcer les capacités nationales et assurer le transfert de connaissances et de technologies, afin de maximiser la valeur économique des ressources minérales et d'en faire un pilier de croissance.

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Xu Dachun a salué le potentiel minéral du Soudan et exprimé sa volonté de travailler avec Khartoum sur des projets concrets de cartographie géologique, d'exploration, de recherche, de formation et d'échange d'expertises et de technologies.

À l'issue de la rencontre, les deux ministres ont présidé la signature d'un protocole d'accord entre l'Autorité soudanaise de recherche géologique et l'Administration géologique chinoise, visant à renforcer la coopération en matière de cartographie, d'exploration minérale, de recherche, d'échange de données, de formation et de développement des compétences. Cet accord est présenté comme une étape importante vers une coopération plus structurée et plus large, destinée à transformer le potentiel minéral du Soudan en opportunités d'investissement et de développement durables.