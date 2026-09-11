Sénégal: Le monde que le 11 septembre n'a pas façonné

Cette semaine marque le 25e anniversaire des attentats terroristes du 11 septembre 2001 contre les États-Unis. Pour de nombreux Américains, le 11 septembre n'est qu'un lointain souvenir, voire pas de souvenir du tout : environ 40 % de la population américaine est née après les attentats ou est trop jeune pour s'en souvenir.

Ce jour-là, 19 terroristes ont pris le contrôle de quatre avions civils : ils en ont précipité deux contre les tours du World Trade Center à New York, ont percuté le Pentagone avec un troisième et ont fait s'écraser le quatrième dans un champ en Pennsylvanie après que les passagers les eurent physiquement empêchés d'atteindre leur cible, souvent supposée être la Maison Blanche ou un autre bâtiment gouvernemental à Washington.

Les 19 pirates de l'air étaient tous originaires du Moyen-Orient, dont 15 d'Arabie saoudite. Tous avaient été formés en Afghanistan, et quatre d'entre eux dans des écoles de pilotage américaines, dans le cadre d'une opération planifiée, organisée et menée par Al-Qaïda (« la base »), le groupe terroriste fondé par Oussama ben Laden. À la fin de la journée, près de 3 000 hommes, femmes et enfants avaient été tués, et plus de 6 000 blessés. La plupart étaient américains, bien que des citoyens de plus d'une centaine de pays aient également perdu la vie.

Pour reprendre la description faite par le président Franklin D. Roosevelt de l'attaque japonaise sur Pearl Harbor en décembre 1941, le 11 septembre fut lui aussi « une date qui restera gravée dans l'infamie ». Mais à mesure que les souvenirs personnels s'estompent, il semble juste et nécessaire de poser la question suivante : le 11 septembre a-t-il marqué un tournant ? Ou s'agissait-il d'une journée qui, aussi tragique fût-elle, n'a pas modifié le cours de l'histoire ?

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La vérité se rapproche davantage de cette dernière hypothèse. Heureusement, le 11 septembre n'a pas marqué le début d'une ère définie par le terrorisme. Aucune vague d'attaques d'une ampleur similaire n'a suivi, en grande partie parce que les États-Unis et d'autres gouvernements ont adopté des mesures qui ont rendu plus difficile l'émergence et la réussite des terroristes en puissance.

Une autre raison pour laquelle le 11 septembre n'a pas changé le cours de l'histoire est que les terroristes ont tendance à être plus doués pour détruire que pour construire, pour tuer plutôt que pour créer. En conséquence, ils ne laissent aucun héritage durable.

Cela ne signifie en aucun cas que le 11 septembre n'a pas eu d'importance. Il a conduit directement à une intervention militaire en Afghanistan, où les forces dirigées par les États-Unis, en coordination avec les tribus afghanes, ont renversé le régime taliban au pouvoir, qui avait offert un refuge à Ben Laden et aux terroristes auteurs des attentats.

Appelons cela par son nom : un changement de régime. Mais ce qui a suivi, un processus s'apparentant davantage à la reconstruction d'une nation, a fourni une leçon précoce : renverser un régime est une chose ; le remplacer par un système meilleur, durable et capable de gouverner efficacement, en est une autre -- et bien plus difficile. Vingt-cinq ans plus tard, après le déploiement de plus de 800 000 soldats américains, plus de 2 000 milliards de dollars dépensés et plus de 2 400 Américains tués au combat (auxquels s'ajoutent 1 100 soldats des pays de l'OTAN et d'autres nations), l'Afghanistan est à nouveau gouverné par les talibans.

En mars 2003, à peine un an et demi après le 11 septembre, les États-Unis ont lancé une guerre de choix contre l'Irak. Il est possible, mais peu probable, que cette guerre ait eu lieu sans les attentats du 11 septembre. Au lendemain des attentats, le président George W. Bush et bon nombre de ses plus proches conseillers étaient déterminés à montrer que les États-Unis étaient bien plus qu'une simple victime. (J'ai servi au sein de l'administration Bush à cette époque, mais je m'étais opposé à la guerre en Irak et j'avais démissionné peu après.)

Certains membres de l'administration Bush pensaient que Saddam Hussein, l'homme fort de l'Irak, développait, voire possédait déjà, une arme nucléaire et craignaient que des terroristes ne s'en emparent. D'autres étaient séduits par l'idée d'étendre la démocratie à l'Irak et à la région, ce qui aurait rendu celle-ci moins encline à produire des terroristes et à soutenir le terrorisme. Presque tout cela s'est avéré faux.

Mais cette guerre coûteuse (plus de 4 000 soldats américains ont perdu la vie et des milliers de milliards de dollars supplémentaires ont été dépensés) a détourné de nombreux Américains de toute implication à l'étranger et a fini par faire de l'Iran - qui n'avait rien à voir avec le 11 septembre, même s'il a été un bénéficiaire stratégique de la guerre - une grande puissance au Moyen-Orient.

L'Iran a joué un rôle plus important dans le terrorisme lors des attaques menées par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui ont causé la mort de plus de 800 civils. Mais là encore, aussi terrible que cela ait été, peu de ce qui s'est passé depuis, que ce soit à Gaza, au Liban ou en Iran, était inévitable ou peut être attribué au terrorisme. Au contraire, les développements ultérieurs reflètent en grande partie des décisions politiques prises en premier lieu par Israël et les États-Unis.

En jetant un regard rétrospectif sur le quart de siècle écoulé, il apparaît clairement que le 11 septembre n'a pas été un événement qui a tout changé. L'ascension de la Chine, l'agression de la Russie contre l'Ukraine, la pandémie de COVID-19, l'incapacité collective à prendre des mesures significatives contre le changement climatique, l'émergence de l'IA et, peut-être plus que tout autre chose, le rejet par les États-Unis de l'ordre d'après-guerre qu'ils avaient largement contribué à édifier ont été bien plus déterminants.

Ces réalités n'en diminuent toutefois pas la leçon qu'il convient d'en tirer. Bien que le 11 septembre n'ait pas marqué le début d'une ère de terrorisme, nous n'en sommes pas à l'abri. Au contraire, nous sommes entrés dans une ère où l'intelligence artificielle, associée à des drones précis, peu coûteux et destructeurs, ainsi qu'aux progrès de la bio-ingénierie, offre aux terroristes plus d'opportunités que jamais de causer des dégâts à grande échelle à moindre coût. L'objectif doit être de veiller à ce qu'ils n'y parviennent pas, et à ce que le terrorisme reste tout au plus un problème limité.

Richard Haass, président émérite du Council on Foreign Relations, est conseiller principal chez Centerview Partners, chercheur émérite à l'université de New York et auteur de la lettre d'information hebdomadaire « Home & Away »publiée sur Substack .