Sénégal: Exportations du Sénégal - Une hausse de 27,3% enregistrée en juillet 2026

Au mois de juillet 2026, les exportations du Sénégal se chiffrent à 668,2 milliards de FCFA contre 524,7 milliards de FCFA au mois précédent, soit une hausse de 27,3%.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette progression s'explique par le renforcement des expéditions de pétrole brut (273,4 milliards de FCFA au mois de juillet 2026 contre 87,7 milliards de FCFA le mois précédent), de produits pétroliers raffinés (73,0 milliards de FCFA contre 57,2 milliards de FCFA) et d'acide phosphorique (19,7 milliards de FCFA contre 7,3 milliards de FCFA).

Toutefois, ajoute l'Ansd, la baisse des exportations de gaz naturel liquéfié (29,3 milliards de FCFA contre 45,0 milliards de FCFA), de ciment hydraulique (9,0 milliards de FCFA contre 14,9 milliards de FCFA) et de poissons frais de mer (17,1 milliards de FCFA contre 23,0 milliards de FCFA) a modéré cette augmentation.

Comparées au mois de juillet 2025, les exportations progressent de 54,7%. Leur cumul à fin juillet 2026 atteint 3 822,5 milliards de FCFA contre 3 272,2 milliards de FCFA pour la même période de 2025, soit une progression de 16,8%.

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Au cours du mois de juillet 2026, les principaux produits exportés sont le pétrole brut (273,4 milliards de FCFA), l'or non monétaire (124,7 milliards de FCFA), les produits pétroliers raffinés (73,0 milliards de FCFA), le gaz naturel liquéfié (29,3 milliards de FCFA) et l'acide phosphorique (19,7 milliards de FCFA).

Les principaux clients du Sénégal sont la Suisse (14,9%), les Pays-Bas (13,9%), le Mali (11,8%), la Malaisie (10,0%), la Finlande (8,2%), la Turquie (8,0%) et l'Inde (4,3%).