Sénégal: Importations du Sénégal - Un repli de 7,3% observé en juillet 2026

Les importations de biens au mois de juillet 2026 s'établissent à 606,0 milliards de FCFA contre 653,6 milliards de FCFA au mois précédent, soit un repli de 7,3%.

Cette évolution, explique l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), découle de la diminution des achats à l'extérieur de produits pétroliers raffinés (207,1 milliards de FCFA au mois de juillet 2026 contre 248,5 milliards de FCFA le mois précédent), d'autres machines et appareils (26,3 milliards de FCFA contre 46,4 milliards de FCFA), de produits pharmaceutiques (5,3 milliards de FCFA contre 20,8 milliards de FCFA) et de métaux communs (5,3 milliards de FCFA contre 19,9 milliards de FCFA).

Toutefois, explique l'Ansd, le renforcement des achats à l'extérieur d'huile brute de pétrole (112,3 milliards contre 0,0 milliards de FCFA le mois précédent) et d'autres matériels de transport (50,1 milliards de FCFA contre 16,4 milliards de FCFA) a modéré cette baisse.

Par rapport au mois de juin 2025, les importations affichent un repli de 4,7%. Leur cumul à fin juillet 2026 atteint 3 889,6 milliards de FCFA contre 4 204,4 milliards de FCFA pour la même période de 2025, soit une régression de 7,5%.

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Les principaux produits importés, au cours de la période sous revue sont les produits pétroliers raffinés (207,1 milliards de FCFA), le pétrole brut (112,3 milliards de FCFA), les autres matériels de transport (50,1 milliards de FCFA), les autres machines et appareils (26,3 milliards de FCFA) et le riz (17,6 milliards de FCFA).

Les principaux fournisseurs du Sénégal au mois de juillet 2026 sont le Nigéria (22,7%), la République populaire de Chine (9,4%), les Pays Bas (8,0%), les Etats Unis d'Amérique (4,8 %), l'Espagne (4,8%) et le Royaume Uni (4,7%).

Le solde de la balance commerciale s'établit à +62,1 milliards de FCFA au mois de juillet 2026 contre -128,9 milliards de FCFA au mois précédent. Cet excédent résulte de l'amélioration du solde vis-à-vis, de la Malaisie (+58,9 milliards de FCFA contre +0,0 milliards de FCFA au mois précédent), de la Finlande (+53,8 milliards de FCFA contre -0,4 milliards de FCFA), de la Turquie (+47,4 milliards de FCFA contre -24,4 milliards de FCFA) et des Pays-Bas (+44,6 milliards de FCFA contre -22,9 milliards de FCFA).

En revanche, le creusement du déficit vis-à-vis du Nigéria (-136,5 milliards de FCFA contre -9,2 milliards de FCFA au mois précédent), de l'Espagne (-21,5 milliards de FCFA contre +65,8 milliards de FCFA) et du Royaume Uni (-24,2 milliards de FCFA contre +4,6 milliards de FCFA) a atténué cette progression. Le cumul du solde à fin juillet 2026 s'établit à -67,0 milliards de FCFA contre -932,3 milliards de FCFA à la même période en 2025.