Sénégal: Epargne - Everest Finance lance « Sama Naffa »

Everest Finance a officiellement lancé, le 10 septembre 2026 à Dakar, la plateforme Sama Naffa, une nouvelle solution destinée à faciliter l'accès à l'épargne et à rapprocher les pratiques traditionnelles d'épargne du marché financier régional.

Accessible à partir de 1 000 FCFA, cette initiative repose sur l'idée que l'épargne ne devrait pas être réservée aux personnes disposant d'importantes capacités financières. A travers cette plateforme, Everest Finance ambitionne ainsi de permettre à un plus grand nombre de sénégalais de commencer à épargner progressivement, selon leurs moyens.

Le projet s'inscrit dans un contexte où les tontines, caisses de quartier et autres formes communautaires d'épargne occupent déjà une place importante dans les habitudes financières des populations. Sama Naffa entend créer un lien entre ces pratiques fondées sur la régularité et la confiance et les opportunités offertes par le marché financier régional.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La solution s'appuie sur un parcours numérique complété par un réseau d'agents de proximité, baptisés les « Jambar », chargés d'accompagner les utilisateurs dans l'ouverture de comptes et la prise en main de la plateforme. Une approche qui vise notamment à inclure les personnes moins familières avec les outils numériques.

« L'épargne ne doit pas être une question de niveau de revenu, mais d'accessibilité, de régularité et de confiance », a souligné Khady Diouf, administrateur directeur général de Everest Finance, insistant sur la nécessité de permettre à chacun d'épargner à son rythme.

La présentation officielle de la plateforme s'est tenue au Musée des civilisations noires, en présence d'acteurs du secteur financier, de représentants de réseaux communautaires et de plusieurs parties prenantes de l'écosystème de l'épargne. La rencontre a également été marquée par un panel consacré au thème : « De la tontine à Sama Naffa : comment le digital réinvente l'épargne ? »

Agréée par l'Autorité des marchés financiers de l'UMOA (AMF-UMOA), Everest Finance prévoit un déploiement progressif de cette nouvelle solution, notamment au-delà de Dakar. A travers Sama Naffa, la société entend contribuer à élargir l'accès aux services d'épargne et à renforcer l'inclusion financière au Sénégal.