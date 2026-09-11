Tunisie: La compagnie Assurances Maghrébia Vie annonce une augmentation de 5% de son résultat net au premier semestre 2026.

A l'issue du premier semestre 2026, la compagnie tunisienne Assurances Maghrébia Vie a vu son résultat net augmenter de 5% par rapport au premier semestre 2025, selon les états financiers intermédiaires au 30 Juin 2026 établis par la direction de cette entreprise.

Ces états financiers ont mis en exergue un résultat net de 13,330 millions de dinars (MD) contre 12,709 MD au premier semestre 2025.

Concernant le chiffre d'affaires, Il s'est établi à 77,192 MD contre 67,568 MD au 30 juin 2025, soit une augmentation de 14,24%.

Le montant total des règlements des sinistres et des capitaux échus au 30 juin 2026, s'est accru de 30 %, en s'élevant à 14,422 MD contre 11,119 MD au 30 juin 2025.

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Quant aux provisions techniques de Assurances Maghrébia Vie, elles ont été comptabilisées à 698,335 MD contre 618,251 MD au premier semestre 2025, soit une augmentation de 80,084 MD.

Les dirigeants de la compagnie d'assurance estiment que les produits financiers nets ont atteint 30,721 MD contre 27,410 MD au 30 juin 2025, en progression de 12,08%.

Au terme de la période sous revue, les responsables de Assurances Maghrébia Vie soulignent une hausse de 9,49% du total des capitaux propres avant affectation avec un niveau de 155,313 MD contre 141,851 MD au premier semestre 2025.