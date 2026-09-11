Congo-Kinshasa: Les cours se poursuivent dans les écoles touchées par Ebola en Ituri

11 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les élèves ont repris , le chemin de l'école cevendredi 10 septembre dans les établissements de l'Ituri où des cas de maladie à virus Ebola ont été enregistrés. Il s'agit notamment du complexe scolaire Ebenezer et de l'école primaire Maranatha, où quatre cas confirmés, dont un décès, ont été enregistrés.

Dans ces établissements, les autorités scolaires ont renforcé les mesures de prévention et d'hygiène, tandis que les équipes de riposte poursuivent l'identification et le suivi des personnes ayant été en contact avec les cas confirmés.

Les parents appelés à la vigilance

Pour l'Association nationale des parents d'élèves du Congo (ANAPECO/Ituri), le maintien des activités scolaires facilite notamment l'identification et le suivi des cas contacts, afin de contribuer à interrompre la chaîne de transmission.

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L'organisation appelle les parents à ne pas envoyer à l'école les enfants présentant des symptômes susceptibles d'évoquer la maladie à virus Ebola et à alerter rapidement les équipes de riposte.

« Pour limiter la propagation de la maladie, l'ANAPECO demande aux parents de toutes les écoles de garder à la maison tout enfant présentant des symptômes évocateurs d'Ebola et d'alerter sans délai les équipes de riposte », a déclaré David Mputu, président de l'ANAPECO/Ituri.

Plusieurs parents d'élèves se disent préoccupés par l'évolution de l'épidémie et appellent le gouvernement à renforcer les mesures de riposte.

L'équipe de riposte n'a pas pu être jointe pour réagir à ces préoccupations au moment de la publication.

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