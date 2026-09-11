Congo-Kinshasa: Le marché des poissons de Kingabwa Uzam retrouve de l'attractivité après sa modernisation

Le marché des poissons de Kingabwa Uzam, communément appelé « Wenze ya mbisi », connaît une hausse de sa fréquentation depuis la modernisation de ses installations. Situé dans le quartier Kingabwa, dans la commune de Limete, cet espace commercial attire désormais des acheteurs venus de plusieurs communes de Kinshasa à la recherche de poissons frais du fleuve Congo.

Rebaptisé « Marché des poissons Thérèse Kapangala », le site rénové dispose de nouvelles infrastructures destinées à améliorer les conditions de vente et d'accueil des commerçants et des clients.

Une capacité d'accueil renforcée

Les travaux ont notamment permis l'aménagement d'étalages modernes pouvant accueillir au moins 100 commerçants. Un bureau administratif destiné à la gestion du marché ainsi qu'un dépôt sécurisé pour le stockage des produits halieutiques ont également été construits.

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Selon les responsables du site, ces aménagements contribuent à renforcer l'activité commerciale et à améliorer les conditions d'hygiène.

Un marché au parcours ancien

Installé le long de la route des Poids Lourds, à l'entrée Uzam, le marché existe depuis l'époque de l'ancien président Joseph-Désiré Mobutu. Il avait été délocalisé le 19 avril 2019 par l'ancien bourgmestre de Limete, Douglas Nkulu, avant de faire l'objet d'une transformation sous l'impulsion du sénateur Gérard Mulumba.

L'administrateur du marché, Pascal Mboyo Ifanza, se félicite de cette évolution, qui, selon lui, redonne de l'attractivité au site. Il invite les habitants de Kinshasa à venir s'y approvisionner directement auprès des grossistes et des détaillants.