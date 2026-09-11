Congo-Kinshasa: Le gouverneur du Sud-Ubangi confirme un cas d'Ebola dans la zone de santé de Gbulu

Le gouverneur intérimaire du Sud-Ubangi, Jean-René Galekwa Vundawe, a annoncé jeudi 10 septembre, la confirmation d'un cas de maladie à virus Ebola dans la zone de santé de Gbulu, après les résultats d'analyse de l'Institut national de recherche biomédicale (INRB).

Selon le chef de l'exécutif provincial, une personne est décédée des suites de cette maladie. Il a assuré que les autorités sanitaires et leurs partenaires avaient renforcé les mesures de riposte afin de limiter la propagation du virus.

Les autorités renforcent la surveillance

Le gouvernement provincial travaille notamment avec le ministère de la Santé publique, l'INRB, l'Institut national de santé publique ainsi que les partenaires techniques et financiers et les équipes de santé présentes sur le terrain.

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« Une prise en charge rapide permet de sauver des vies », a rappelé Jean-René Galekwa Vundawe, appelant la population à consulter rapidement un centre de santé en cas de symptômes.

Le gouverneur recommande également le lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon ou une solution chlorée, l'évitement des rassemblements et des salutations par contact manuel.

Appel à la vigilance

Les autorités locales, les leaders communautaires, les responsables religieux, la société civile et les médias sont invités à renforcer la sensibilisation sur les moyens de prévention.

Le gouvernement provincial assure poursuivre la surveillance et la prise en charge des malades afin de contribuer à interrompre la chaîne de transmission du virus.