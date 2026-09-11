Tunisie: Nabeul - Coup de filet contre la spéculation sur les cahiers subventionnés

Une campagne nationale conjointe de contrôle des fournitures scolaires menée, jeudi, dans le gouvernorat de Nabeul, a permis la saisie de 23 295 cahiers subventionnés et de 5 020 cahiers fins, a déclaré la directrice régionale du commerce, Sihem Mabrouk.

Mabrouk a ajouté dans une déclaration à l'agence TAP que les 66 visites de terrain effectuées ont permis de localiser les marchandises dans un entrepôt clandestin, aux côtés de lots délibérément dissimulés pour échapper aux circuits officiels de vente.

Les équipes de contrôle économique ont engagé les procédures de sécurisation et de redistribution des produits saisis, conformément à la réglementation en vigueur.

Au total, 32 infractions économiques ont été constatées : refus de vente, vente conditionnelle, dissimulation de marchandises, prix illicites, absence d'affichage et non-application des réductions légales.

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La campagne a mobilisé cinq équipes de la direction régionale du commerce, auxquelles se sont jointes trois équipes de la santé, trois de l'Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA), trois des douanes et cinq des services de sécurité.

Les contrôles ont couvert l'ensemble des circuits de distribution, en gros comme au détail, ainsi que les sociétés d'importation et les marchés hebdomadaires.