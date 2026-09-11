Afrique: Affaires sociales - BEB réaffirme son engagement en faveur de la protection de l'enfance

La ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Marie-France Lydie Hélène Pongault, a reçu le 10 septembre à Brazzaville, une délégation de l'organisation non-gouvernementale américaine Both Ends Believing (BEB). Conduite par son directeur régional, zone Afrique, de Kenneth Ayebazibwe, l'ONG est venue réaffirmer son engagement à la protection de l'enfance aux côtés du gouvernement congolais.

Les échanges entre la ministre Marie-France Lydie Hélène Pongault et son hôte Kenneth Ayebazibwe ont porté sur la mise en oeuvre d'un outil technologique destiné à aider le ministère des Affaitres sociales et de l'Action humanitaire à contrôler et superviser les enfants placés dans les structures d'accueil et d'hébergement, en veillant à ce que ces derniers puissent réintégrer leurs familles respectives grâce au Logiciel Enfants d'Abords, Children first software.

Selon le directeur de la zone Afrique de BEB, Kenneth Ayebazibwe, l'objectif est de reconfirmer un partenariat amorcé depuis 2023 et qui a évolué au cours des dernières années.

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Interrogé sur la portée de cette coopération, il a indiqué que son organisation entend accompagner le gouvernement non seulement dans l'édification de cette plateforme, mais également dans le renforcement des capacités des agents du ministère dans la mise à disposition d'infrastructures matérielles.

Créée en janvier 2010, l'ONG BEB a pour mission de mettre à la disposition de plusieurs pays une plateforme numérique permettant d'enregistrer les enfants et de faire en sorte que tous ceux quoi se trouvent dans ces structures vivent dans au sein d'une famille et non dans les institutions.