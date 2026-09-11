Afrique: Affaires sociales - BEB réaffirme son engagement en faveur de la protection de l'enfance

11 Septembre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Jean Pascal Mongo-Slyhm

La ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Marie-France Lydie Hélène Pongault, a reçu le 10 septembre à Brazzaville, une délégation de l'organisation non-gouvernementale américaine Both Ends Believing (BEB). Conduite par son directeur régional, zone Afrique, de Kenneth Ayebazibwe, l'ONG est venue réaffirmer son engagement à la protection de l'enfance aux côtés du gouvernement congolais.

Les échanges entre la ministre Marie-France Lydie Hélène Pongault et son hôte Kenneth Ayebazibwe ont porté sur la mise en oeuvre d'un outil technologique destiné à aider le ministère des Affaitres sociales et de l'Action humanitaire à contrôler et superviser les enfants placés dans les structures d'accueil et d'hébergement, en veillant à ce que ces derniers puissent réintégrer leurs familles respectives grâce au Logiciel Enfants d'Abords, Children first software.

Selon le directeur de la zone Afrique de BEB, Kenneth Ayebazibwe, l'objectif est de reconfirmer un partenariat amorcé depuis 2023 et qui a évolué au cours des dernières années.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Interrogé sur la portée de cette coopération, il a indiqué que son organisation entend accompagner le gouvernement non seulement dans l'édification de cette plateforme, mais également dans le renforcement des capacités des agents du ministère dans la mise à disposition d'infrastructures matérielles.

Créée en janvier 2010, l'ONG BEB a pour mission de mettre à la disposition de plusieurs pays une plateforme numérique permettant d'enregistrer les enfants et de faire en sorte que tous ceux quoi se trouvent dans ces structures vivent dans au sein d'une famille et non dans les institutions.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.