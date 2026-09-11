Ile Maurice: Fabrice David - «Notre priorité est d'anticiper plutôt que d'attendre l'installation d'une crise»

interview

Fabrice David, ingénieur en environnement, fait le point sur les effets attendus d'El Niño à Maurice : chaleur, cyclones, ressources en eau. Son message : vigilance et suivi scientifique, sans dramatisation ni relâchement.

∎ Les climatologues annoncent un épisode El Niño potentiellement historique. Quels effets Maurice peutelle attendre sur les températures et la pluviométrie ?

El Niño est aujourd'hui bien établi dans le Pacifique et devrait continuer à se renforcer. Les organismes météorologiques internationaux prévoient un épisode très fort, susceptible de se prolonger jusqu'au début de 2027. Mais attention : il ne faut pas transposer automatiquement à Maurice ce qui est observé ailleurs.

Pour notre pays, le signal le plus clair concerne les températures. Il faut se préparer à une saison estivale 2026-2027 potentiellement plus chaude que la normale, avec des vagues de chaleur plus fréquentes ou plus persistantes ¬ dans un contexte plus large de réchauffement climatique et de températures océaniques exceptionnellement élevées. Les conséquences peuvent toucher la santé, la consommation d'électricité, les ressources en eau et l'agriculture, notamment via une évaporation accrue et un assèchement plus rapide des sols, donc des besoins d'irrigation plus importants.

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Concernant la pluviométrie, la situation est plus complexe. Il ne serait pas scientifiquement correct d'affirmer qu'El Niño signifie automatiquement sécheresse à Maurice : l'analyse des précédents épisodes montre que la pluviométrie estivale totale peut rester proche de la normale même lors de forts épisodes El Niño.

L'enjeu réel est plutôt celui de la répartition des pluies dans le temps et l'espace : de longues périodes sèches pourraient alterner avec des pluies très intenses concentrées sur quelques jours. Une pluviométrie totale normale ne garantit donc pas que l'eau arrive au bon moment, au bon endroit. Tout dépendra aussi de l'interaction d'El Niño avec d'autres phénomènes régionaux - le Dipôle de l'océan Indien, son pendant subtropical et l'Oscillation de Madden-Julian.

Notre approche doit être celle de la vigilance et du suivi scientifique permanent : se préparer à un été plus chaud et à une pluviométrie potentiellement plus irrégulière, plutôt que d'annoncer dès maintenant une sécheresse généralisée.

∎ On évoque une saison cyclonique moins active, mais des trajectoires qui pourraient davantage concerner les Mascareignes. Maurice sera-t-elle réellement moins exposée ?

Il faut être prudent dans l'interprétation. Les épisodes El Niño très forts ont historiquement été associés à une activité cyclonique globalement plus faible dans le sud-ouest de l'océan Indien, ce qui peut réduire le nombre total de systèmes tropicaux. Mais une saison globalement moins active ne signifie absolument pas que Maurice sera à l'abri.

C'est un point fondamental : il suffit d'un seul cyclone intense, sur une trajectoire défavorable, pour avoir des conséquences majeures. Notre exposition réelle dépendra de nombreux autres facteurs - conditions atmosphériques au moment de la formation des systèmes, températures de surface de la mer, Dipôle de l'océan Indien et autres mécanismes influençant les trajectoires et l'intensité.

Nous ne devons donc pas raisonner uniquement en nombre de cyclones : une saison calme peut comporter un événement majeur touchant directement Maurice ou Rodrigues. Le message est clair : une éventuelle baisse de l'activité cyclonique globale ne doit conduire à aucun relâchement dans notre préparation. Systèmes d'alerte, surveillance météorologique et préparation de la population doivent rester au même niveau d'exigence. Il faut suivre les prévisions saisonnières, mais surtout les bulletins et avis officiels à l'approche de chaque système.

∎ Madagascar et l'Afrique australe pourraient subir des sécheresses importantes. Maurice doit-elle se préparer à des tensions sur ses ressources en eau ?

Oui, Maurice doit se préparer et rester vigilante. Mais il serait erroné de considérer que ce qui est prévu pour Madagascar ou l'Afrique australe se produira nécessairement chez nous de la même manière. Maurice a sa propre réalité climatique, façonnée par sa situation géographique et par plusieurs phénomènes qui interagissent dans l'océan Indien. El Niño est un facteur important, mais pas le seul.

Ce qu'il faut surveiller de près, ce n'est pas seulement la quantité totale de pluie, mais sa répartition dans le temps et l'espace, ainsi que sa capacité réelle à alimenter nos réservoirs et à recharger nos nappes phréatiques. Une situation paradoxale est tout à fait possible : quelques épisodes de fortes pluies, voire des inondations localisées, tout en faisant face à des difficultés sur nos réserves d'eau - des pluies intenses et concentrées entraînent surtout du ruissellement, sans forcément recharger suffisamment les sols et les nappes.

Nous avons déjà des indicateurs appelant à la vigilance. Les Services météorologiques suivent l'Indice standardisé de précipitation, qui a affiché des valeurs négatives en mai, juin et juillet 2026, avec une moyenne sur trois mois de -0,17. Un épisode plus pluvieux en seconde moitié de juin n'a pas suffi à compenser entièrement ce déficit.

Plusieurs actions doivent être poursuivies ou renforcées dès maintenant. D'abord, un suivi permanent du niveau des réservoirs, des nappes phréatiques et de la pluviométrie. Ensuite, une actualisation régulière des prévisions saisonnières pour permettre aux autorités d'adapter leurs décisions à l'évolution réelle de la situation. Il faut aussi une coordination étroite entre les Services météorologiques, la Central Water Authority et les institutions concernées, pour anticiper d'éventuelles tensions. Enfin, une gestion plus rationnelle de l'eau dans tous les secteurs, notamment l'agriculture, à travers une irrigation plus efficace, une meilleure surveillance de l'humidité des sols et la réduction des pertes.

Notre priorité est d'anticiper plutôt que d'attendre l'installation d'une crise. Il ne faut ni dramatiser, ni se laisser surprendre : la bonne approche consiste à suivre la science, actualiser régulièrement nos prévisions, et agir au fur et à mesure que les signaux climatiques se précisent.

El Niño : Un été à haut risque pour Maurice

Un épisode El Niño exceptionnellement fort se profile, avec des effets attendus jusqu'au début de 2027. Selon les données météorologiques, pour Maurice, le signal le plus net concerne la chaleur : la saison 2026-2027 s'annonce plus chaude, avec des vagues de chaleur plus fréquentes. À l'échelle régionale, Météo-France évoque jusqu'à 50 à 60 jours dépassant 31 °C au coeur de la saison des pluies, contre une vingtaine habituellement.

Côté pluviométrie, pas de sécheresse généralisée automatique : le volume total pourrait rester proche de la normale, mais sa répartition risque d'être plus irrégulière, entre longues périodes sèches et pluies intenses.

Sur le plan cyclonique, une activité globalement réduite est attendue dans le sud-ouest de l'océan Indien. Mais Maurice reste exposée : un seul système sur une trajectoire défavorable suffirait à causer des dégâts majeurs. D'où l'appel à maintenir vigilance et préparation, sans relâchement.