Ile Maurice: Services publics - Une avancée majeure vers un approvisionnement en eau plus fiable

La construction de l'usine de dessalement de Pointe-Coton franchit une étape importante, avec la fin prochaine de sa première phase. Ce projet majeur vise à renforcer durablement le réseau d'approvisionnement en eau de Rodrigues et à améliorer la distribution pour les habitants de l'île.

Cette première phase comprend notamment l'installation de la conduite principale, des systèmes de distribution et des équipements nécessaires au fonctionnement de l'usine. Selon le chef commissaire adjoint Johnson Roussety, l'installation devrait être opérationnelle d'ici un à deux mois. Le projet représente un investissement d'environ Rs 540 millions, tandis que les équipements requis sont déjà installés ou en cours d'installation.

Le projet est réalisé en collaboration avec CETA PH Technologies, une entreprise espagnole spécialisée qui apporte son expertise à plusieurs niveaux. Son équipe participe à l'installation des équipements, à la supervision des travaux ainsi qu'à la formation du personnel local. Elle assurera également un accompagnement opérationnel et continuera à superviser les travaux pendant une période d'un an.

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Un autre volet essentiel du projet est la création d'un réseau d'eau transversal qui tire pleinement parti de la topographie hydraulique de Rodrigues. Le premier tronçon relie Pointe-Coton à Petit-Brûlé, où se trouvent les installations de pompage. Petit-Brûlé, l'un des points les plus élevés de l'île, occupe ensuite une position stratégique dans le système de distribution. Le réseau se poursuit vers Camp-Pintade et les réservoirs de Baie-Topaze, en passant notamment par MontLubin, Montagne-Patate, Malabar, Malartic, Quatre-Vents et Papaye. Un nouveau réservoir d'une capacité de 200 m³ a également été récemment achevé dans la région de Papaye.

Pour l'Assemblée régionale de Rodrigues, ce projet représente une avancée importante dans les efforts visant à garantir un approvisionnement en eau plus stable et à réduire les difficultés actuellement rencontrées par les consommateurs. À plus long terme, l'objectif est de disposer d'infrastructures modernes, fiables et efficaces, capables d'accompagner la croissance de la population rodriguaise et de mieux répondre à ses besoins.

Alors que la première phase arrive à son terme, l'usine de dessalement de Pointe-Coton et le nouveau réseau de distribution ouvrent la voie à une meilleure sécurité hydrique pour l'île autonome. Une étape encourageante vers un réseau d'eau plus fiable et plus adapté aux besoins de la population.