Ile Maurice: Nasser Beekhy revient à la FCC avec de nouvelles preuves

11 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

Nouveau développement dans l'affaire Mamy Ravatomanga. Nasser Beekhy s'est présenté ce vendredi 11 septembre à la Financial Crimes Commission (FCC), accompagné de son avocat, Me Samad Golamaully. Il était muni d'un affidavit et d'une clé USB contenant, selon la défense, des éléments importants pour l'enquête.

À sa sortie, Me Golamaully a maintenu que son client se considère comme un lanceur d'alerte. «Si zot fer lanket kouma bizin, pou ena bann gro tsunami», a-t-il déclaré.

Dans un affidavit de neuf pages déposé devant la Cour suprême, Beekhy affirme avoir tenté d'alerter les autorités sur des allégations de trafic d'influence, de corruption et d'extorsion liées au dossier Ravatomanga.

Selon son récit, d'importantes sommes d'argent auraient été évoquées dans le cadre de demandes présumées liées à l'exercice d'une influence politique ou officielle. Il affirme disposer notamment d'un enregistrement audiovisuel conservé hors du pays.

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Beekhy précise cependant ne détenir aucune preuve directe établissant que Navin Ramgoolam aurait personnellement formulé ou autorisé une quelconque demande illégale.

L'homme d'affaires fait lui-même face à une accusation provisoire de trafic d'influence, qu'il conteste. Il affirme avoir tenté de transmettre ses informations aux autorités avant de se retrouver au coeur de l'enquête.

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