Ile Maurice: Coup de filet contre un vaste réseau d'arnaques en ligne chinois

11 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)

Treize centres liés à des escroqueries en ligne opérées depuis Madagascar viennent d'être démantelés avec l'appui des autorités américaines, a annoncé le ministère de la Justice mercredi.

La présence de citoyens américains parmi les victimes de ce réseau criminel transnational a en effet motivé une enquête conjointe entre les États-Unis, Madagascar et la Chine. Des agents du FBI ainsi qu'un représentant du ministère de la Justice américain se sont rendus sur place en août, selon Tahindro Prospero Ranaivoson, directeur de la coopération judiciaire internationale au ministère malgache de la Justice.

Cette opération a abouti à l'arrestation de 160 ressortissants chinois sur l'île ces derniers mois, aujourd'hui détenus à la maison centrale d'Avaradrano. Une partie d'entre eux étaient déjà recherchés par la Chine pour des faits antérieurs à leur arrivée à Madagascar, où ils étaient entrés sous de faux prétextes.

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Grâce à une coopération avec Interpol et l'ambassade de Chine à Antananarivo, ces détenus purgeront leurs peines - de deux à dix ans de prison - non pas sur place, mais dans leur pays d'origine. Un premier groupe de 50 personnes a déjà été transféré vers la Chine lundi et deux autres convois sont prévus dans les prochains jours.

Pour les autorités malgaches, ce partenariat présente un double avantage : bénéficier de l'expertise d'organisations internationales reconnues en matière d'enquêtes, tout en allégeant la pression sur un système carcéral déjà saturé.

L'affaire ne se limite pas aux seuls ressortissants chinois : une dizaine d'autres individus originaires de la Malaisie, des Philippines, du Rwanda, du Kenya et du Zimbabwe ont également été condamnés à Madagascar dans ce dossier, sans que leur nombre exact n'ait été précisé par les autorités locales.

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