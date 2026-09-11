Ile Maurice: La NHRC condamne les attaques visant la policière Mary Jade Catherine

La National Human Rights Commission (NHRC) a pris connaissance des commentaires et attaques diffusés à l'encontre de la Woman Police Constable Mary Jade Catherine, notamment ceux portant sur ses origines et son apparence physique.

La Commission condamne fermement de tels propos lorsqu'ils prennent la forme d'humiliations, de moqueries, d'insultes ou d'attaques personnelles.

Elle rappelle que la dignité humaine est inhérente à chaque personne et ne dépend ni de l'apparence physique, ni de la corpulence, ni de la profession, ni de la situation sociale.

La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, à laquelle Maurice est partie prenante, affirme, en son article 5, que tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et interdit les traitements dégradants. Ses articles 2 et 3 consacrent également les principes de non-discrimination et d'égalité devant la loi.

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La Commission rappelle également que le Protocole à la Charte africaine relatif aux droits des femmes en Afrique, dit Protocole de Maputo, reconnaît expressément le droit de toute femme au respect de sa dignité et à la protection contre toutes les formes de violence, y compris la violence verbale et les traitements dégradants.

Dans ce contexte, la Commission estime qu'il est particulièrement préoccupant que l'apparence physique d'une femme occupant une fonction publique puisse devenir l'objet d'attaques, de commentaires humiliants ou de jugements dégradants.

La critique d'une personne, de son action ou de l'exercice de ses fonctions peut relever de la liberté d'expression. En revanche, cette liberté ne devrait jamais servir de prétexte à l'humiliation, au harcèlement ou à la déshumanisation d'une personne.

La NHRC souligne également que les femmes qui exercent des responsabilités dans la vie publique doivent pouvoir accomplir leurs fonctions dans un environnement respectueux de leur dignité et de leur intégrité morale.

La Commission invite donc les citoyens, les utilisateurs des réseaux sociaux ainsi que les médias à faire preuve de retenue, de responsabilité, de respect et de discernement dans leurs commentaires et publications.

Elle encourage un débat public fondé sur les faits, les arguments et la critique constructive, plutôt que sur les attaques personnelles ou l'apparence physique des personnes.

La Commission rappelle enfin que la dignité humaine n'est pas négociable. Chaque personne, quelle que soit sa fonction, mérite le respect de sa dignité et de son intégrité.

La NHRC réaffirme son engagement à promouvoir une société fondée sur l'égalité, le respect, la tolérance et la dignité de chaque être humain.