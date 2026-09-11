Ile Maurice: Dépôts sauvages - La bataille est lancée

Faire de la propreté une habitude quotidienne plutôt qu'un simple objectif annuel. C'est le message lancé hier à Mauri Facilities Management Co. Ltd, au Bagatelle Sub-Office, lors de la remise de véhicules et du lancement de la campagne nationale contre les dépôts sauvages. Portée par le ministère de l'Environnement, avec le soutien du haut-commissariat de l'Inde, cette initiative marque le début d'une vaste offensive contre les dépôts sauvages à travers le pays.

La cérémonie s'est déroulée en présence de la Deputy High Commissioner of India, Aparna Ganesan, du ministre de l'Environnement, Rajesh Bhagwan, et de la junior minister, Karen Foo Kune-Bacha. Pour Aparna Ganesan, ce partenariat illustre une coopération qui dépasse les grands projets d'infrastructures. «L'environnement est extrêmement important et nous sommes heureux de soutenir le ministère dans ce projet qui nous tient particulièrement à coeur.»

Elle a rappelé l'impact des déchets sur la qualité des sols et précisé que la remise des véhicules constitue la première phase d'un programme de coopération. Une deuxième phase est déjà en préparation, avec 53 projets représentant un investissement de Rs 500 millions pour financer des initiatives communautaires en collaboration avec le gouvernement mauricien.

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Face à la multiplication des dépôts illégaux le long des rivières, des routes et sur les terrains vagues, Rajesh Bhagwan a adopté un ton ferme. «Nous voulons stopper les crimes contre l'environnement», a-t-il lancé, rappelant que deux camions avaient encore été surpris la veille en train de déverser des déchets sur un terrain. Deux contrevenants ont d'ailleurs écopé, mercredi, de Rs 50 000 d'amende chacun pour dépôt sauvage, à Grand-Baie et à La Chaumière.

Depuis le début de l'année, la Police de l'environnement a épinglé 40 personnes pour des dépôts illégaux de déchets. Il a salué les citoyens ayant dénoncé ces actes, tout en soulignant que les amendes pouvant atteindre Rs 50 000 ne suffiront pas sans changement des comportements. «Chaque jour doit être un jour de la propreté», a-t-il insisté, appelant médias, collectivités locales et citoyens à se mobiliser.

La campagne débutera par un vaste audit destiné à identifier les zones les plus touchées. Le Nord servira de district pilote avant un déploiement progressif dans le reste du pays. Des équipes interviendront ensuite sur le terrain, avec l'appui du Commissaire de police afin de renforcer la lutte contre les dépôts illégaux. Concernant les gros déchets ménagers, le ministre a rappelé que des points de collecte et des déchetteries sont disponibles. Il a appelé les conseils de district et les municipalités à renforcer la collecte des encombrants, avec pour ambition de faire de Maurice «un pays véritablement écologique».