Ile Maurice: Le «fitness» du camion et de la remorque expiré, pas de «Carrier Licence»

Après l'accident qui a paralysé l'autoroute M1 à Pailles et fait neuf blessés, le véhicule lourd impliqué dans la collision retient l'attention des enquêteurs. Son certificat de fitness était expiré depuis près de trois mois.

L'information a été confirmée hier par le ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed, sur sa page Facebook. Selon lui, cette situation a été vérifiée auprès des centres de contrôle technique opérant sous la supervision de la National Land Transport Authority. «Ce n'est pas la route qui a causé cet accident, mais bien des êtres humains à travers des actes irresponsables», a-t-il déclaré.

Selon le ministre, le certificat de fitness du camion était expiré depuis le 19 juin 2026. Celui de la remorque l'était depuis le 14 janvier 2021. La Motor Vehicle Licence (déclaration) avait, elle, expiré en février 2021. Le ministre a également indiqué que la remorque ne disposait d'aucun Carrier Licence.

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Cette révélation intervient alors que les autorités tentent de reconstituer les circonstances de l'accident. D'après les premiers constats de la police, le camion, qui transportait des barres de fer, a été impliqué dans une série de collisions touchant plusieurs véhicules circulant sur cet axe très fréquenté. Un autobus, plusieurs voitures, un van et une motocyclette ont notamment été impliqués dans le carambolage, dont les conséquences se sont étendues sur plusieurs centaines de mètres.

À l'arrivée des secours, plusieurs véhicules présentaient d'importants dégâts. Certains avaient quitté la chaussée avant de terminer leur course dans des zones adjacentes à l'autoroute. Des infrastructures publiques ont également été endommagées.

Neuf personnes ont été blessées dans l'accident. Elles ont été prises en charge par les services d'urgence avant d'être transportées vers différents établissements de santé. Les examens pratiqués sur les conducteurs impliqués n'ont révélé aucune présence d'alcool.

L'accident a également provoqué d'importantes perturbations de la circulation. Pendant plusieurs heures, les axes reliant le nord et le sud de l'île ont été fortement congestionnés, avec des milliers d'automobilistes bloqués sur les principales routes menant à Port-Louis et aux régions avoisinantes.

Tout en se disant soulagé qu'aucune vie n'ait été perdue, Osman Mahomed a insisté sur la nécessité d'établir les responsabilités, estimant qu'un manquement de cette nature ne pouvait rester sans conséquence.

L'enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident et de comprendre comment un véhicule dont le certificat de fitness était expiré a pu continuer à circuler. Les investigations devront également établir les éventuelles négligences et responsabilités.