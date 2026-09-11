Ile Maurice: La reconstitution tourne à la confrontation

Des semaines après la mort d'un bébé de sept mois à Roche-Bois, Jean Daniel Perrine a été reconduit sur les lieux dans le cadre d'un exercice de reconstitution des faits. Une étape de l'enquête qui s'est déroulée dans un climat particulièrement tendu.

La présence du principal suspect a ravivé la colère des proches de la victime, présents sur place lors de l'opération policière. L'atmosphère est rapidement devenue électrique, donnant lieu à des échanges tendus entre le suspect et des membres de la famille.

Selon les éléments recueillis, Jean Daniel Perrine aurait notamment proféré des menaces à l'encontre de sa belle-sœur. Il lui aurait déclaré qu'il reviendrait sur les lieux dans un mois.

La scène a nécessité un important dispositif de sécurité afin d'éviter tout débordement. Les enquêteurs ont, de leur côté, poursuivi la reconstitution en présence du suspect, étape destinée à confronter ses déclarations aux éléments déjà recueillis dans le cadre de l'enquête.

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Cette nouvelle étape intervient alors que les circonstances exactes de la mort du nourrisson continuent d'être examinées par les enquêteurs. Les témoignages, les constatations effectuées sur les lieux et les autres éléments recueillis depuis le début de l'affaire doivent permettre de préciser le déroulement des faits.

Jean Daniel Perrine demeure au centre des investigations. Les autorités devront désormais confronter les différents éléments de l'enquête afin d'établir avec précision les circonstances ayant conduit à la mort du bébé.