Madagascar: Football - Le montant des arriérés de salaire du coach Rôrô reste à définir

Plus d'un mois après la dénonciation des salaires impayés du coach des Barea, Romuald Rakotondrabe, les arriérés ne sont pas jusqu'à présent réglés.Le compte n'est pas bon. Le clap de fin sur les salaires impayés de l'ancien sélectionneur des Barea, Romuald Félix Rakotondrabe, alias Rôrô, ne sera pas pour bientôt. Le technicien, médaillé d'argent au championnat d'Afrique des nations en 2025, médaillé de bronze en 2023 et médaillé d'or des Jeux des îles de l'océan Indien à domicile la même année, avait décidé de dénoncer cette affaire début août, lors d'une conférence de presse au stade Barea Mahamasina, en marge de l'annonce de son départ pour rejoindre le club soudanais Al Merrikh SC.

Le coach Rôrô avait affirmé que « mes salaires depuis novembre 2024 n'ont pas encore été réglés (...) Je n'ai même pas encore perçu mes salaires lors du dernier Chan en 2025 ». La balle est dans le camp du ministère de la Jeunesse et des Sports et de la Fédération malgache de football. « Je l'ai déjà reçu à deux reprises. J'ai également convoqué la fédération.

Il y a un malentendu, car le coach avait démissionné après le match comptant pour les qualifications à la CAN en novembre 2024, verbalement devant les journalistes. Ce n'était pas par écrit », a souligné le ministre Alain Désiré Rasambany mercredi, après sa rencontre trimestrielle avec les fédérations au stade Barea.

Dans le flou

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« La fédération l'a peut-être considéré comme une démission définitive. Nous allons ainsi en discuter avec la fédération », a précisé le locataire de la place Goulette.

Quand est-ce que le ministère et la Fédération vont finalement boucler cette affaire ? On est à plus d'un an de l'exploit historique des Barea, qui avaient décroché la médaille d'argent continentale. Le contrat tripartite a été conclu pour une durée de trente-six mois, à compter du 1er novembre 2023 jusqu'au 31 octobre 2026. Les obligations des trois parties sont détaillées dans le contrat.

La fédération avait contre-attaqué quelques jours après la dénonciation du coach Rôrô. Solonirina Ratovohery, président de la commission des compétitions au sein de la FMF, avait de son côté souligné que « le coach Rôrô était démissionnaire. Il avait démissionné après le match contre la Tunisie comptant pour la qualification à la CAN le 14 novembre 2024, qui était synonyme de rupture de contrat, juridiquement». Il avait été remplacé par Gilles Hugon pour assurer l'intérim.

Le coach Rôrô avait été nommé pour remplacer Nicolas Dupuis à la tête des Barea A le 30 mai 2023 et son contrat avait été renouvelé le 17 mai 2024. Il s'étalait jusqu'en octobre 2026. La question qui se pose est : comment vont le ministère et la Fédération s'arranger pour régler cette affaire, et quand ?